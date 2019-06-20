【明年生效】美國暫停內地部分AP考試科目　官方推薦香港韓國考場

據內媒《澎湃新聞》報道，美國大學理事會（College Board）考試資訊網6月20日發布通知，稱將於明年（2020年）起暫停部分美國大學預修課程（AP）在中國內地的考試。

AP考試網發放《關於AP考試在中國大陸暫停考試科目的通知》。（網上圖片）

該網站通知寫道：「自 2020 年起，以下 AP 科目考試將暫停在中國大陸地區的考點舉行：美國歷史、世界歷史、歐洲歷史、人文地理。」

這意味著，自2020年起，中國考生若選擇這四門科目中的任意一科，需前往大陸之外的其他考場考試，美國大學理事會官方推薦的考場有印度、中國香港、韓國以及新加坡。

由美國理事會主持的AP考試是在高中階段開設的具有大學水準的預備課程，一共有22個門類、37門學科。在眾多AP課程，中國區考生通常選擇的科目有微積分、統計學、化學、物理、電腦、生物、環境科學、心理學、經濟、人文地理、經濟、英語寫作、美國歷史、法語、藝術史、美國政府與政治和世界歷史。

據悉，美國大學已經普遍把學生在AP考試中的表現作為衡量其是否能夠勝任大學學習的依據，AP成績不但成為眾多大學錄取學生的重要依據，還可以在部分學校抵扣入學後相應課程的學分。

（澎湃新聞）