【吾乃鋼鐵俠】為考試出題　遼寧老師寫文言文《鋼鐵俠傳》

遼寧瀋陽有學校老師在考試出題時，自行撰寫一篇《鋼鐵俠傳》（Iron Man，港譯鐵甲奇俠），用文言文去講述全部與鐵甲奇俠有關的Marvel電影情節，贏得網民激讚。

殷老師寫了一篇《鋼鐵俠傳》作為考試題目素材。（微博）

《鋼鐵俠傳》一開始就介紹主角Tony Stark的出生及其家庭關係，「托尼早孤，銳志好學。其父霍華德在時，嘗以其寄庠序，尼不知其父有志於國，謂其漠己」、「嘗有一姝，別號小辣椒，其德婉貞、淑賢」。

《鐵甲奇俠》、《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》等電影劇情亦有在《鋼鐵俠傳》中出現，「後為匪所劫，用匪之械，繕為機甲，遂稱鋼鐵俠」、「與諸天神地祇人間雄傑合盟，名曰復聯」、「聯雷神，破洛基，平奧創，寰宇震栗」。

當然，鐵甲奇俠在《復仇者聯盟3：終局之戰》的結果絕對不會欠缺，「遂傾其意念，力扣響指，但見滅霸及其眾已成灰燼。尼耗盡氣力，竟卒」。

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至於試題則共有4條，分別要求學生斷句、解釋名詞、分析文章內容及翻譯句子。

據了解，該老師名叫殷積慧，是東北育才學校的初三語文老師。殷老師表示，此前考試要出古文題目的時候，一開始本是想寫與「穿越」有關，但在中途查閱宇宙物理方面知識與學生聊天時，聽到他們大談最近上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，故就想不如直接寫個《鋼鐵俠傳》。

事實上，殷老師自己也是「復聯迷」，更直言如果有機會下次還是由他命題的話，會考慮再寫復仇者聯盟中的其他角色。

《鋼鐵俠》的作者殷積慧老師。（微博）

《鋼鐵俠傳》精彩語句節錄：

此美隊，號羅傑斯，美利堅國雄傑，亦以絕版血清於軀，骨骼奇絕，以其不死之力，是以於復聯有威名。其閱六紀而生，蓋知尼父死因。然與巴基嘗為同袍，知其為匪所挾，刺尼父非己願，遂協力拒尼。尼惑之，以其忤己，頗生怨望，戰之愈疾。方美隊利盾碎尼機甲，尼恨曰，還吾父造之盾，汝德不配此盾。 《鋼鐵俠傳》

滅霸彈指之間，寰宇半數生靈灰飛煙滅。滅霸嘗以生靈眾多，寰宇難堪重負，此戰遂其心願，遂隱居。其時，尼於泰坦周旋，其亦徒亦友之蜘蛛俠，魂飛於尼懷，尼始知瓦坎達敗績。尼睹其求生之狀，悵然無助。 《鋼鐵俠傳》

尼以機甲手套召既覆之靈魂，復聯聚首，勠力同心，且有驚奇隊長佐力。奈何滅霸寰宇梟雄，復聯之眾皆被重創。 《鋼鐵俠傳》

（綜合報道）

《鋼鐵俠傳》全文：

托尼早孤，銳志好學。其父霍華德在時，嘗以其寄庠序，尼不知其父有志於國，謂其漠己。公論曰，愈惡一人愈如其人。尼既弱冠，盡能襲承父業。造鈦金甲胄匿其內，千里不留行，顯達一時，見用於兵部。嘗有一姝，別號小辣椒，其德婉貞、淑賢。詩經有言，何彼濃矣,華若桃李，庶幾謂之。二人相知，卿卿我我，尼既知世間有愛，遂宥其父，誓曰，孰弒吾親，必手刃之。

嘗有路人問之，人其謂汝「奪命奸賈」，汝如何言？尼對曰，吾製鎧仗弓弩，皆為治道，以暴易暴，爾等知否？殄滅蒼生，吾恥為之。然覘視諸侯征戰，其鎧仗致天下流血漂櫓，遂戢械以止戰，不言兵戎。其叔父歐比僭越，尼忍痛戮之。後為匪所劫，用匪之械，繕為機甲，遂稱鋼鐵俠。且寤之曰，俠之大者，為國為民。與諸天神地祇人間雄傑合盟，名曰復聯。聯雷神，破洛基，平奧創，寰宇震栗。

先是，悍匪九頭蛇以尼父嘗與合縱敗其主納粹，懸購天下，以刺客巴基刺之，尼雙親皆亡。此巴基者，嘗於二戰被執，匪以機巧之術俾其超能，且盲信匪言。後復聯征討仇讎，延及無辜。斃者親眾有澤莫男爵銜之因尼欲知其父死狀巧構名辯誆尼如九頭蛇穴名曰邀擊巴基。尼與巴基戰於西伯利亞，巴基摯友美隊援巴基。此美隊，號羅傑斯，美利堅國雄傑，亦以絕版血清於軀，骨骼奇絕，以其不死之力，是以於復聯有威名。其閱六紀而生，蓋知尼父死因。然與巴基嘗為同袍，知其為匪所挾，刺尼父非己願，遂協力拒尼。尼惑之，以其忤己，頗生怨望，戰之愈疾。方美隊利盾碎尼機甲，尼恨曰，還吾父造之盾，汝德不配此盾。

既戰，復聯反目。會奧丁、伊戈二天神死於非命，寰宇滅霸因之擷取無限寶石者六。復聯崩坼久之，雖兄弟鬩墻，外禦其侮，然戰力難以望其項背。滅霸彈指之間，寰宇半數生靈灰飛煙滅。滅霸嘗以生靈眾多，寰宇難堪重負，此戰遂其心願，遂隱居。其時，尼於泰坦周旋，其亦徒亦友之蜘蛛俠，魂飛於尼懷，尼始知瓦坎達敗績。尼睹其求生之狀，悵然無助。

尼與餘眾昏然於世，小辣椒為其育一女，夫妻相敬如賓，舉案齊眉。適蟻人自量子空間復歸，睹地球人眾離散，悲之。遂與美隊詣尼所，進時空穿越說。尼拒之，然心未已，且於幾案睹其弟子畫像，遽言「彼乎童子，吾將護之」，遂造時空穿越之械，復聯餘眾影從，不復掣肘。穿蝸旋，逾蟲洞，於平行空間復取寶石。尼見其生父，其父曰，吾願為吾子赴湯蹈火，尼始知父愛。不虞滅霸伺間復回，以其眾清剿復聯，欲尋寶石復其命。尼以機甲手套召既覆之靈魂，復聯聚首，勠力同心，且有驚奇隊長佐力。奈何滅霸寰宇梟雄，復聯之眾皆被重創。岌岌之際，間不容髮，尼用其械，重組寶石，瞋目怒曰，吾乃鋼鐵俠。遂傾其意念，力扣響指，但見滅霸及其眾已成灰燼。尼耗盡氣力，竟卒。

余論曰，余睹托尼，每執夜光杯酒，被綺繡，燁然若神人。其欣然之笑，固恣情紈絝之士；既被機甲，則令吾眾肅然。復觀其張揚之容，吾已涕泗皆下。及死之日，天下無老幼智愚，知與不知，皆為盡哀。念其「彼乎童子，吾將護之」一言，則吾欣慰；然其護童子，護復聯，護蒼生，未其護己也。悲哉！壯哉！