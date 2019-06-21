公安部長趙克志大讚緝毒劇《破冰行動》：創全民禁毒氛圍

影帝任達華有份參演的國產緝毒劇《破冰行動》，早前在內地熱播，掀起收視熱潮。劇集根據2013年廣東陸豐「雷霆掃毒」真人真事改編，亦引起觀眾對禁毒話題的關注。 在第32個國際禁毒日（6月26日）即將到來之際，國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志周三（19日）在北京與《破冰行動》主創人員座談。他要求，各級公安機關要高度重視公安文藝工作，在全社會進一步掀起禁毒宣傳教育熱潮，著力營造全民禁毒的濃厚氛圍。

趙克志在京與電視劇《破冰行動》主創人員座談。（公安部網站）

據公安部官網消息，當天在座談會上，電視劇《破冰行動》主創人員代表演員吳剛、編劇陳育新、導演傅東育等人分別暢談了創作過程中的心得體會，指在一線禁毒民警和人民警察身上體現了對信仰的堅守和英雄主義、犧牲精神，表示要努力創作更多反映公安工作的現實主義精品力作。

趙克志表示，電視劇《破冰行動》的成功，在於真實地再現了禁毒鬥爭的生動實踐，反映了人民群眾堅決剷除毒品的強烈意願，他代表公安部黨委，向全體主創人員及拍攝製作單位表示敬意，向給予這部電視劇大力支持的有關部門、有關單位表示感謝。

電視劇《破冰行動》取材自2013年廣東開展的「雷霆掃毒」真實事件。（豆瓣電影劇照）

趙克志還說，希望廣大文藝工作者把握時代脈搏，聚焦火熱生活，把更多的創作熱情投向公安工作，把更多關注的目光投向基層民警，創作更多的反映新時代公安工作的精品力作。

（澎湃新聞）