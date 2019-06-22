安徽女局長涉賄判囚11年半　曾力挺房產商稱「買房就是愛國」

據安徽省紀委監委官方公眾號消息，6月20日，安徽省蚌埠市中級人民法院對合肥巢湖經濟開發區管委會原主任王愛華受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處王愛華有期徒刑十一年六個月，並處罰金人民幣100萬元。 對於這一判決結果，王愛華表示，要考慮後再決定是不是上訴。

王愛曾在一個節目上喊出了「買房就是愛國」的口號。（網絡圖片）

王愛華1963年5月出生，安徽廬江人。法院審理查明，2003年至2017年，王愛華利用職務上的便利，為相關單位和個人在房地產專案的規劃審批、規劃調整、設計項目承接等事宜提供幫助，通過利益輸送，直接或者通過特定關係人非法收受劉某等10人給予的價值人民幣632萬餘元的財物、人民幣197萬元、美元2.5萬元，共計折合人民幣846萬餘元。其中，王愛華擔任合肥市規劃局局長期間，以明顯低於市場價的價格從多個開發商那裡為自己和親屬購買商鋪、住宅5套。

法院認為，王愛華受賄數額特別巨大，不過，考慮到涉案贓款贓物已全部追回，依法對其從輕處罰，因此做出前述判決。

媒體注意到，擔任合肥市規劃局局長期間，王愛華曾給開發商「站台」，引起廣泛關注。

2009年1月12日，合肥電視台《都市直播車》欄目給濱湖新區的房產商做了一次直播廣告，時任合肥市規劃局局長的王愛華是嘉賓之一，她不僅極力推銷樓盤，臨近結束時還喊出了「買房就是愛國」的口號。因此受到了不少網友的批評。

（公眾號「政事兒」）