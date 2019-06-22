上海海關截獲二戰干擾彈　杭州海關查獲核輻射超標百倍日本錶

綜合內媒報道，上海浦東國際機場海關近日在對進出境快件開展監管時，發現1件可疑包裹。經現場分析，該包裹中的物品疑為二戰期間使用的通信干擾彈。 此外，杭州海關隸屬錢江海關的駐郵局辦事處，在上周五（14日）也截獲1件日本機械懷錶郵件，經檢測，該懷錶一項核輻射量為正常值百倍。

疑似炮彈的不明物品被上海海關截獲。（海關總署辦公廳官方微博）

報道稱，據海關總署辦公廳官方微博消息，當時上海浦東國際機場海關發現可疑包裹的申報品名為收音機配件，但實際重量高達16.33千克，體積也與通常情況下收音機大小不符。

海關通過X光非侵入式查驗，認為該物品過機圖像特殊。在開箱查驗後，發現竟是一枚通體軍綠、形似炮彈的不明物品。而經過現場分析，海關稱該物品疑為製造於1945年4月、型號T-96的大功率電磁干擾器，目前已移交相關部門做進一步處置。

至於在杭州，海關職員表示，當日在查驗時，通道式放射性檢測儀發出警報，於是啟動應急回應程序、充分做好保護措施後，就地開箱對該郵件核輻射超標情況進行檢測。

開箱後，海關職員發現郵件內裝有1只舊CYMA品牌機械懷錶，經儀器分析其內含放射性元素鐳226，γ射線值為8.48μSv/h，約為標準值的8.5倍，α射線值為0.20 Bq/cm2約為標準值的5倍，β射線值為39.76Bq/cm2，約為標準值的100倍。

海關職員表示，導致這只懷錶輻射值超標的具體原因還在檢測和調查之中。據悉，老式懷錶的夜光功能一般都依靠鐳元素實現，所以會有鐳含量超標的風險。目前，該郵件已經放入鉛箱，待進一步調查後做退回或銷毀處理。

據統計，杭州郵路口岸截獲核與輻射超標郵件逐年增長。2016年至今，錢江海關已截獲核輻射超標郵件24批，且以32.3%的年平均增長率連續增長，遠超同期進境郵寄物增長率。其中日本為杭州郵路口岸核與輻射有害因數重點來源國，在所有截獲案例中，10個來自日本，占比41.7%，涵蓋舊相機鏡頭、舊表、面料、座椅套、汗蒸毯5類物品。

海關表示，消費者很難辨別物品核與輻射是否超標，會在使用過程中對不知情的收件人造成輻射傷害。

（新京報、澎湃新聞）