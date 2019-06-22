葡萄牙足球員德爾加多入籍中國　被列為「漢民族」

葡萄牙籍職業足球員德爾加多（Pedro Delgado）近日已經完成入籍手續，成為中國第一位非華裔的歸化球員。他的臨時身分證上，民族登記為「漢」，引發網民熱議。

網傳的德爾加多身份證，可見到民族為漢族。（網絡圖片）

山東魯能泰山足球俱樂部官網21日宣布，為其效力的德爾加多，已完成全部手續辦理，具備上場比賽資格。

中國對入籍規定號稱世界最嚴，根據2010年第6次人口普查數據，在13.3億中國人中，僅有1448位入籍外國人。

有鑑於世界多國藉入籍展開搶才大戰，中國足協今年3月推出「中國足球協會入籍球員管理暫行規定」，為外籍球員歸化開啟大門。

目前已有兩名外籍球員歸化中國，但他們都具有華人血統。德爾加多是第一位沒有華人血統的歸化球員。

義大利籍中國國足總教頭里皮（Marcello Lippi）日前表示，中國想要有所成就，光靠中國球員是不夠的，需要「買」3到4位外國人，這樣才能和韓國、日本、伊朗這些亞洲強國對抗。

可代表中國踢2026年世界盃

足球評論員Asaikana昨天在微博貼出德爾加多的臨時身分證照片顯示，這名歸化球員中文名字依然是德爾加多，民族則為「漢」。今年22歲的德爾加多，身高186公分，留著落腮鬍，顯然一點也不像漢人，引發大陸網民爭議。

此外，大陸輿論還在爭論德爾加多是否能代表中國踢世足賽，有評論者指出，依照國際足總規則，德爾加多入籍住滿中國5年後，即可代表中國踢2026年世界盃。

（中央社）