【中超】球會「秒換」U23球員變鬧劇　中國足協季中修例反擊

中國足協昨日公布新的中超U23及外援球員上陣規定，訂明每隊在場上的11人中，必定要有一位U23球員，以堵塞有球會「秒換」U23球員的漏洞。中國足協稍微放寬外援規定，只要場上的外援人數不超過3人就可以，增加亞援的生存空間，有利參加亞冠盃的球隊。

為了增加中國球員在中超的上陣機會，中國足協之前推行U23球員規定，要求每支球隊的正選中一定要有U23球員，並且每場要有3名U23球員上陣。上有政策，下有對策，不少中超球會想盡辦法鑽空子，製造了一些換人的鬧劇。

舉例說，上月初，河南建業對北京人和，建業的U23球員楊國元正選登場，但開波1分54秒被換走，到上輪天津天海對河南建業，天海派U23球員文俊傑踢正選，但更跨張地，開波55秒就將他換走，創中超最快換人紀錄。

上月天海對富力時，他們在尾段3分鐘內換兩人，包括將上陣了兩分鐘的馬鎮（右）換走，由文俊傑（左）入替。（視覺中國）

又有另一些例子，在4月大連一方對山東魯能，一方僅派一名U23球員踢正選，意味住他們要後備換入兩名U23球員，才能符合規定；結果，他們在補時換入U23球員楊芳志，再在95秒後將他換走，由另一名U23球員何宇鵬入替，以滿足足協要求。天海也試過類似的換人，在上月對富力時，他們尾段在3分鐘內完成兩個換人，先由馬鎮入替吳偉，在兩分鐘後就將馬鎮調走，由文俊傑上陣。

4月一方對魯能，他們在補時換入U23球員楊芳志，再在95秒後將他換走，由另一名U23球員何宇鵬（圖）入替。（影片截圖）

有見及此，中國足協修訂規定，以堵漏洞，他們在昨日宣布，每隊在場上的11人只少要有一名U23球員，有球員受傷離場同時用完換人名額，或有球員被罰紅牌離場等原因例外；如果球會有U23球員被國家隊徵用，則可豁免。

除了U23球員規定，中國足協都修改了外援球員上陣規定，原定「一場比賽中外籍球員可累計上場3人次」改為「一場比賽中，同時上場的外籍球員不得超過3人」。新規定實施後，球會可以派3名外援打正選，並可安排第4名外援擔任後備，有需要的話，可以用外援換外援。

中國足協昨日宣布新的U23及外援球員規定。（中國足協官網截圖）

有分析指，外援規定的放寬有利中超球隊出戰亞冠盃。中超沒有分外援及亞援，其他亞洲國家的球員也被視為外援，與亞冠盃的規例不同；亞冠盃規定每隊最多可以有3名外援及一名亞援。中國足協如今修改外援規例，料可增加亞援在聯賽的上陣機會，保持狀態。

中國足協表示，兩項新規定會在聯賽第16輪實施，直至季尾，而中超已經踢了13輪。中國足協強調，如果有球會違例的話，該場比賽會被視作為棄權，更可能會被追罰。