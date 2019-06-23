2019年內地電影票房已破300億　《流浪地球》暫居首位

撰文：崔德興
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數據顯示，本年（2019年）至今內地電影票房今日（23日）成功突破300億（人民幣，下同）。
雖然暫居票房冠、亞軍的《流浪地球》、《復仇者聯盟4：終局之戰》均創下超過40億票房，是內地影史上票房第二和第三位的電影，但今年內地票房突破300億大關的速度，仍比去年稍晚。
《流浪地球》暫居本年至今內地票房冠軍。（視覺中國）
國家電影局數據顯示，2018年全國電影總票房突破300億的時間是6月16日，這表示今年較去年晚約一周，才成功突破300億票房大關。
截至目前，本年內地票房暫居前十名的影片，總票房為185億，佔全部票房的62%。其中國產片和引進片都各佔五席，票房佔比分別為55.6%和44.4%。目前的票房冠軍為今年農曆新年上映的國產科幻片《流浪地球》，拿下46.55億票房，亞軍是斬獲42.40億票房的漫威電影《復仇者聯盟4》，季軍是國產科幻喜劇《瘋狂的外星人》，票房22.02億。
值得一提的是，《流浪地球》和《復仇者聯盟4》亦是內地影史上票房第二和第三位的電影。此外，《復仇者聯盟4》也是中國影史進口片票房總冠軍。
本年至今內地票房前十影片：
1.《流浪地球》（46.55億）
2.《復仇者聯盟4：終局之戰》（42.40億）
3.《瘋狂的外星人》（22.02億）
4.《飛馳人生》（17.16億）
5 .《大黃蜂》（11.47億）
6.《驚奇隊長》（港譯：Marvel隊長）（10.33億）
7.《比悲傷更悲傷的故事》（9.54億）
8.《哥斯拉2》（9.01億）（按：上映中）
9.《阿麗塔：戰鬥天使》（港譯：銃夢：戰鬥天使）（8.95億）
10.《反貪風暴4》（港譯：P風暴） （7.95億）