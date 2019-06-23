2019年內地電影票房已破300億　《流浪地球》暫居首位

數據顯示，本年（2019年）至今內地電影票房今日（23日）成功突破300億（人民幣，下同）。 雖然暫居票房冠、亞軍的《流浪地球》、《復仇者聯盟4：終局之戰》均創下超過40億票房，是內地影史上票房第二和第三位的電影，但今年內地票房突破300億大關的速度，仍比去年稍晚。

《流浪地球》暫居本年至今內地票房冠軍。（視覺中國）

國家電影局數據顯示，2018年全國電影總票房突破300億的時間是6月16日，這表示今年較去年晚約一周，才成功突破300億票房大關。

截至目前，本年內地票房暫居前十名的影片，總票房為185億，佔全部票房的62%。其中國產片和引進片都各佔五席，票房佔比分別為55.6%和44.4%。目前的票房冠軍為今年農曆新年上映的國產科幻片《流浪地球》，拿下46.55億票房，亞軍是斬獲42.40億票房的漫威電影《復仇者聯盟4》，季軍是國產科幻喜劇《瘋狂的外星人》，票房22.02億。

值得一提的是，《流浪地球》和《復仇者聯盟4》亦是內地影史上票房第二和第三位的電影。此外，《復仇者聯盟4》也是中國影史進口片票房總冠軍。

本年至今內地票房前十影片：