寧夏銀川突發路面塌陷　網民質疑是豆腐渣工程

寧夏銀川市上海路與民族街交叉路口向北約150米處路面，周一（24日）上午發生塌陷，出現一個大型坑洞。銀川交警、市政工程管理處等多部門工作人員聞訊到達現場處置。

寧夏銀川市發生路面塌陷，出現一個大型坑洞。（網上圖片）

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綜合當地傳媒報道，交警趕到現場後在路面設置安全隔離帶、疏導交通，並聯繫市政部門進行維修。

市政工程管理處到達後，對塌陷道路展開應急處置，聯合交通管理部門對該處道路塌陷進行封閉，並對過往車輛進行疏導；通知自來水、「中水」等地下管線負責機關，現場調查該處道路塌陷原因，以便及時做好搶險準備；快速調配人員、機械搶修車輛等設備，現場進行搶修應急處置。

事件引發當地網民熱議，有網民評論戲稱「可不敢再分心駕駛了，不然一低頭一抬頭，可能就開到溝裏了」，亦有人質疑該處施工是豆腐渣工程：「修路基本都偷工減料，要效率不要品質。」

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