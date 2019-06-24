柬埔寨在建中資大樓倒塌增至26死　1名死者疑為中國公民

柬埔寨港口城市西哈努克市（Sihanoukville）一座由中資公司擁有的在建7層大樓，周六（22日）清晨5時左右突然倒塌，目前死亡人數已上升至26人，其中1名死者疑為中國公民；事故還造成逾20人受傷。 據此前報道，該幢大樓並未獲發施工許可，當局目前正對坍塌事故進行調查，事故原因尚未查明。

柬埔寨建築物倒塌增至26死。圖為救援現場。（路透社）

據《柬中時報》報道，24日中午12時30分，救援人員在事故現場再發現1名工人的遺體。至此，事故已造成26人死亡，其中1人疑是中國公民，惟具體身份需進一步確認，救援人員仍在持續搜救。

西哈努克省政府發出聲明指，該工地有4名負責人被警方扣留，其中包括3名中國人，分別是39歲的建築業主陳坤（Chen Kun，音譯）、48歲的承判商鄧興貴（Deng Xing Gui，音譯）和29歲的承判商高瑜（Gao Yu，音譯）；1名被捕的柬埔寨人則是地主。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）周日（23日）晚11時50分抵達事故現場，親自指揮救援工作。洪森宣布動用一切資源，不分晝夜地全力投入救援。

據柬埔寨勞動和職業培訓部早前指出，建築物倒塌時至少有30名工人在現場。事發後，救援人員趕往現場，使用鋸子切割鋼樑，並用鏟泥車將瓦礫堆從現場移走，有1千人參加了救援行動。

一位受傷工人表示，事發時他和妻子正在睡覺，感覺到建築物在震動，繼而摔倒。在被救援人員找到前，他和妻子被困長達12小時。

柬埔寨建築物倒塌增至26死。圖為救援現場。（資料圖片）

中使館：支持柬方依法處理違法者

西哈努克省官方指出，這幢建築由一名中國投資者擁有，該投資者打算將其建設為公寓。當地作為海濱度假區，公寓是吸引眾多中國投資者的項目之一。

據此前報道，該幢大樓並未獲發施工許可，曾被當地警方兩次要求停工，在坍塌時已經完工80%。而參與施工的4名中國公民已被拘留，當局目前正對坍塌事故進行調查，事故原因尚未查明。

中國駐柬埔寨使館稱，大樓由中國公民投資建設。使館對此深感痛心，對不幸遇難者表示哀悼，祝願受傷人員早日康復。使館指出，涉事的中國公民目前已被柬警方控制，中方支持柬方有關部門依法調查，支持柬方依法處理相關違法人員。

（綜合報道）