「不還手機就捅死你」　貴州男孩持剪刀威脅弒母 　父無奈報警

近日，貴州貴陽一名13歲男孩因為不滿被沒收手機，竟手持剪刀追趕親生母親，並威脅「不還手機就捅死你」，其父親無奈之下唯有報警求助。

王女士兒子所持的剪刀。（貴陽晚報）

據當地公安局介紹，周一（25日）上午接到報警後，民警趕往現場，發現報警人妻子王女士（化名）在客廳哭泣，其兒子把自己關在臥室中，反鎖房門。王女士稱，其兒子之前已離家出走四五天，幾天的作業都沒有做完。她幾經周折才打聽到兒子住在同學家，前晚上才將兒子接回家中。

當天上午，王女士問兒子為什麼幾天不回來，也不去上學，但兒子表示不想讀書。由於兒子一整天都在玩手機，王女士多次勸說無果後，就把他手機收起來。兒子情緒激動，強行去搶，又從一旁的桌子上拿起剪刀，追著王女士討還手機，並揚言「不還手機就捅死你」。事發後，王女士既害怕又難過，便通過微信向丈夫哭訴，後者報警求助。

王女士兒子最後同意每天只玩1個小時手機並簽下保證書，並表示以後不會再發生這類似的過激行為。（貴陽晚報）

民警了解事情的原委後，耐心勸導王女士的兒子開門，男孩的情緒穩定下來後表示，父母愛吵架，且母親常去賭博，並稱父母不管他，不關心他，感到十分委屈。

經進一步溝通，男孩最終同意每天只玩1個小時手機並簽下保證書，並表示以後不會再發生這類似的過激行為，如違反約定將手機收回不得怨言。此外，他要求「媽媽不要在家吵架打架，不要把錢花在賭博上」。令經民警勸說後，王女士與丈夫也反思了自己的問題，表示今後會多陪伴孩子，並對網格民警的耐心工作深表感謝。

（貴陽晚報）