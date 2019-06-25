【王全璋案】屢次要求見夫遭阻撓　李文足周五或可首次探視

內地維權律師王全璋今年初被依顛覆國家政權罪判刑4年半後，4月被移送至山東臨沂監獄服刑，但家屬探望始終不獲准許。 其妻李文足23日、24日一連兩日帶同兒子，在「709事件」家屬的陪同下，抵達監獄牆外高喊王全璋的名字。惟在場有身份不明人士試圖阻止，有人無故在他們身旁掃地，現場又突然有灑水車不停灑水，雙方發生爭執。 經過一番阻擾，李文足最終獲准踏入監獄。她其後透露，獄方答應讓她本周五（28日）會見王全璋。

李文足在Twitter上表示，臨沂當地政府花樣百出，僱用了一批流氓混混偽裝成老百姓，還準備了9輛車，銅鑼、大掃帚、灑水車、抑塵車輪番出場，幾天前開始在監獄後面為強拆造勢恐嚇民眾，如今則直接調來對付709家屬，在她們前往監獄的路上百般阻撓。

李文足一行到達臨沂監獄後，在牆外高聲呼喊王全璋，她的兒子則高呼「爸爸，我來了。」最後臨沂監獄方明確告訴她，周五（28日）可會見王全璋，但具體時間段要提前兩三天再通知。

李文足5月20日亦曾到臨沂監獄，當時獄方以會見室裝修為由拒絕探視，要求李文足6月20日後再來。經多次交涉後，李文足才獲監獄播放預先錄製的王全璋服刑片段，但她形容片段中王全璋容顏蒼老、神情呆滯、反應遲鈍。外界認為，獄方拒絕讓王全璋和家屬見面，可能與他的健康有關。

江天勇（中）今年2月出獄。（網絡圖片）

江天勇下身嚴重水腫 專家指腎臟受損

另一捲入「709事件」的律師江天勇身體狀況同樣備受關注。他今年2月出獄後，被當局強制返回河南羅山縣父母家中。家屬指，江天勇在服刑期間，每天被強制服用多種藥物，出獄初期出現記憶力衰退等不尋常症狀。其妻稱，江天勇經過療養，身心各方面大有好轉，但本月起小腿和雙腳出現嚴重水腫，手背亦出現浮腫，「不能正常坐立，只能左右斜着坐，大腿撐着椅子把屁股翹起來去坐。」

其妻還指，江天勇周一在父親陪同下，原本打算到信陽市看病，可是一出門就被大批便衣國保阻撓。「他攔出租車的時候一下有二十多個人，一同把他給圍住，國保對他說，不允許去醫院看病，去醫院必須得到他們領導批示，讓江天勇可以在當地澀港村醫院去看，必須坐他們的車。江天勇拒絕。」

外界分析，江天勇的症狀可能是藥物出現副作用，使肝腎功能以及身體免疫系統遭影響導致。《自由亞洲電台》引述中國健康教育研究所原所長陳秉中指，「假如腎臟受損害，一般容易出現下肢水腫和腳水腫。水腫就證明腎臟已經受損害了。特別嚴重的時候，往往是不可逆轉的。」

江天勇曾代理陳光誠和高智晟等律師和維權人士的案件。709大抓捕後，他由於幫助涉案律師家屬而被捕，2017年被當局裁定煽動顛覆國家政權罪成判刑2年。

（綜合報道）