曾國祥執導電影《少年的你》內地臨時被撤　疑因涉校園暴力

由曾志偉之子曾國祥執導，易烊千璽和周冬雨等主演的中港合拍片《少年的你》原定於6月27日在內地上畫，但卻在24日臨時被撤檔期，無法如期上映。 有消息指，《少年的你》臨時被撤，可能因為該片涉及校園暴力、少年犯罪等敏感話題，故無法通過官方審查。

《少年的你》原定於6月27日在內地上畫，但卻在24日臨時被撤檔期，無法如期上映。（宣傳照）

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《少年的你》根據玖月晞所著的小說改編，圍繞校園欺凌、少年犯罪、高考等主題，由導演曾國祥執導，《七月與安生》班底製作，女主角是內地女演員周冬雨，男主角則是首次登上大銀幕的「TFBOYS」組合成員易烊千璽，電影未上映就已經備受關注。

然而，在原定上映日期（27日）的前三天（24日），官方卻突然宣布撤檔，表示考慮到電影的製作完成度和市場預判，經制片、發行各方協商後作出「改檔」決定，新的檔期安排將會擇時公佈。

據內媒《澎湃新聞》報道，《少年的你》一直沒有拿到電影發行通知。上海某影院經理透露，如果沒有發行通知，院線就無法排片。

另有消息指，影片反映校園欺凌和校園暴力，可能因影響中國學校的形象，而且有太多暴力畫面，所以沒通過審查。