湖南教師16年前舉報工程偷工減料後失蹤　屍骨近日從操場下挖出

據上游新聞報道，湖南懷化新晃縣警方日前在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後失蹤至今的男教師鄧世平。 警方指，鄧世平之死與正進行的一宗掃黑除惡案件有關，專案組已帶走10多人調查。

據了解，警方是在掃黑除惡專項行動中，獲得一條16年前一宗命案的線索，順藤摸瓜後最終在新晃縣一間中學的操場跑道內，挖出一具屍體。

警方在操場挖出一具屍體，證實是18年前失跌的鄧世平。（上游新聞）

而鄧世平的弟弟鄧先生則透露，兄長失蹤前一直在該校工作，主要負責後勤。事發在2003年，學校新修建一個操場，「是校長親戚修的，哥哥認為操場質量有問題，先是拒絕簽字然後又向縣裏舉報，沒過多久便失蹤了。」

鄧世平的兒子亦指，父親失蹤後，家人四處尋找無果，故懷疑已經遇害。結果就在不久前，該名校長親戚涉黑被警方帶走，供認出鄧世平被殺害及埋在操場內。

此事經媒體報道後引起網民關注，不少網民對於黑惡勢力橫行多年表示震驚，亦有網民讚揚鄧老師的勇氣：「應該評民族英雄」。

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