【G20大阪峰會】外交部：中國是貿易限制措施的受害者

G20大阪峰會舉行在即。國際貨幣基金組織和世界貿易組織日前發表報告，表示G20成員出台的貿易限制措施及其之間的貿易緊張局勢加劇世界經濟增長的不確定性，呼籲G20成員共同努力加以應對。 對此，中國外交部表示，中方始終積極倡導自由貿易，是當前諸多貿易限制措施的受害者，願在G20峰會上同各方尋求共識與解決方案。

國際貨幣基金組織和世界貿易組織日前發表報告，表示G20成員出台的貿易限制措施及其之間的貿易緊張局勢加劇世界經濟增長的不確定性，呼籲G20成員共同努力加以應對。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，國際貨幣基金組織和世界貿易組織的報告反映當前國際社會的普遍呼聲和共同關切。當今世界經濟中的不穩定、不確定性主要源自於貿易緊張局勢，而貿易緊張局勢主要來源於單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

耿爽稱，中方始終積極倡導自由貿易，維護以規則為基礎的多邊貿易體制。中國是當前諸多貿易限制措施的受害者，也始終站在反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的第一線。中方願在大阪峰會期間與G20成員就當前世界經濟形勢深入交換意見，就促進國際貿易增長、推動世界經濟發展、完善全球治理、應對風險挑戰尋求共識和解決方案。

耿爽續指，希望此次峰會能夠發出支持多邊主義、反對單邊主義，支持開放包容、反對保護主義，支持合作共贏、反對欺壓霸凌的強烈信號，也是G20作為國際經濟合作的主要論壇在新形勢下應有的擔當。