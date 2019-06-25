中國銀行業協會：中資銀行依法不應履行美國法院判決

美媒《華盛頓郵報》日前報道指，有美國法官發現，3間大型中資銀行在對朝鮮違反制裁的調查中，拒絕遵守傳票的要求，蔑視法庭。報道又指出，其中1間銀行有可能遭到美國政府禁止與美國銀行系統有業務往來。 對此，中國銀行業協會周二（25日）在官網發文稱，美國法院運用長臂管轄權的廣泛性，令中資銀行無辜捲入美國法院的案件從而飽受訟累；又強調中資銀行依法不應履行美國法院判決。

《華盛頓郵報》的報道推測，可能被禁止接觸美國金融系統的是浦發銀行，另外2間涉事銀行是交通銀行及招商銀行，但3間銀行都發聲明否認。（視覺中國）

「中資銀行無辜捲入案件」

中國銀行業協會稱，美國法院常常依據長臂管轄權，將外國企業或個人納入管轄範圍，並按照美國法律判決其承擔責任，無論該外國企業或個人的行為是否發生在美國。其本質上是強迫其他國家的企業或個人遵守美國法律，這既侵害了其他國家的司法主權，也不符合國際法精神。

協會認為，中資銀行遭遇美國法院長臂管轄的通常情況是，中資銀行境內機構的客戶是美國法院案件的被告或被執行人，中資銀行僅僅因為是被告或被執行人在中國境內的開戶機構而被捲入訴訟，並被美國法院判決履行跨境送達、調查取證及協助凍結、扣劃財產等義務。若銀行不予履行，就有極大可能被美國法院判定藐視法庭並被處以高額罰金等處罰。

協會強調，在這些案件中，中資銀行本身往往並無不當行為，與案件原、被告雙方的爭議也沒有任何關聯。但是，由於美國法院運用長臂管轄權的廣泛性，中資銀行被無辜捲入美國法院的案件中，從而飽受訟累。

中國外交部25日回應中資銀行在美涉訴案時稱，中方一貫反對美方對中國企業進行所謂的長臂管轄，希望雙方的司法協助和監管合作渠道來解決跨境信息的‌‌共享問題。（資料圖片）

「中資銀行依法不應履行美法院判決」

中國銀行業協會又稱，，美國法院未經中國政府相關主管機關同意，僅僅依據其國內法，就判決中資銀行向美國案件原告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶資訊，屬於典型的對中資銀行行使長臂管轄權，明顯違反《商業銀行法》《民事訴訟法》《國際刑事司法協助法》等一系列中國法律相關規定，中資銀行依法不應該履行美國法院的判決。

協會指，通過司法協助途徑從其他國家獲取證據材料作為一種國際社會公認的合理取證方式，中美兩國之間也有相應的制度安排。美國案件原告應依照相關條約的約定，向中資銀行調取中國境內的客戶資訊，中資銀行將予以配合，依法提供協助。

協會最後強調，中國銀行業金融機構一方面要高度關注國別風險和法律風險，另一方面也要嚴格遵守中國的法律法規。「中國銀行業協會將繼續發揮自律、維權、協調、服務基本職能作用，堅定不移支持中資銀行在境外的權益保護工作。」

（澎湃新聞）