傳3間中資行違反制裁朝鮮傳召令　交行招行澄清不涉調查

《華盛頓郵報》報道指，三家大型中資銀行在對朝鮮的違反制裁調查中，蔑視拒絕遵守傳票。消息觸發內銀股大跌，被指捲入事件的交通銀行（3328）、招商銀行（3968）及浦發銀行回應內媒時指，沒有受到涉嫌違反制裁法律的相關調查。

交通銀行稱依法合規經營

交通銀行回應指，該行積極主動遵循中國和海外機構所在地的法律、監管規則，依法合規開展經營活動，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查。

招商銀行則指，該行一直嚴格遵守中國法律及聯合國的相關決議，未有受到任何相關調查。該行又指，注意到《華盛頓郵報》該篇報導，並指事件涉及美國法院向中資商業銀行調取客戶信息，屬於跨境調查取證的司法協助範疇，應依據中美兩國簽署的《中美刑事司法協助協定》進行司法互助。

浦發銀行亦澄清，未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查，並透露事件起源於美國司法機構在對客戶進行調查時，要求該行直接提供資料，惟根據有關法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情況下，向境外提供客戶資料。

根據《華盛頓郵報》報道，3家涉事銀行中，其中一家或會遭到美國政府切斷與美國銀行系統的往來。報道並無提及3間銀行的名稱，惟引述美國法院裁決的詳情，指事件與2017年民事財產沒收行動有關。當年美國司法部指斥交通銀行﹑招行及浦發銀行與一間香港公司有聯繫，而該公司被指為朝鮮貿易銀行清洗逾億美元。