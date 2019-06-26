中國傳媒大學原副校長蔡翔受查　曾遭舉報性侵女生

據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、北京市紀委監委消息：中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據了解，蔡翔1964年7月出生，湖北黃梅人，1990年3月參加工作，1995年9月加入中國民主促進會，2005年6月加入中國共產黨。

蔡翔曾先後在中國卓越出版公司、國際文化出版公司、華夏出版社工作，2001年進入中國傳媒大學出版社任社長，此後2011年出任中國傳媒大學校長助理兼出版社社長，並在2014年成為中國傳媒大學黨委常委、副校長。

2018年1月，蔡翔被免去中國傳媒大學副校長職務。同時，其也被免去中國傳媒大學黨委會常委、委員職務。針對蔡翔被免職的原因，官方並未詳細披露。而後，蔡翔的去向並未公布。