中國傳媒大學原副校長蔡翔受查　曾遭舉報性侵女生

撰文：王兆陽
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據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、北京市紀委監委消息：中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
據了解，蔡翔1964年7月出生，湖北黃梅人，1990年3月參加工作，1995年9月加入中國民主促進會，2005年6月加入中國共產黨。
蔡翔曾先後在中國卓越出版公司、國際文化出版公司、華夏出版社工作，2001年進入中國傳媒大學出版社任社長，此後2011年出任中國傳媒大學校長助理兼出版社社長，並在2014年成為中國傳媒大學黨委常委、副校長。
2018年1月，蔡翔被免去中國傳媒大學副校長職務。同時，其也被免去中國傳媒大學黨委會常委、委員職務。針對蔡翔被免職的原因，官方並未詳細披露。而後，蔡翔的去向並未公布。
自2018年1月被免職後，官方首次公布蔡翔的最新動向。（視覺中國）
2018年7月，網絡曾瘋傳蔡翔涉嫌性侵女學生。2018年7月27日深夜，有網友發長文舉報中國傳媒大學前副校長蔡翔性侵自己一事，表示事情已經過去10年，一定要說出來。
該女生表示自己是中國傳媒大學2012屆畢業生，2008年冬被蔡翔性侵。文中交代，是該女生的父親托熟人認識了蔡翔，而且與他是老鄉，希望蔡翔能在學校照顧自己的女兒。文中透露蔡翔有意認該女生為女兒，也就是所謂的乾爹和乾女兒的關係。 但針對上述消息，官方並未予以證實。