安邦創辦人吳小暉入獄後音訊全無　其母「泣血呼籲」欲探望兒子

中國安邦保險創辦人吳小暉2018年涉詐騙及職務侵佔罪，被判有期徒刑十八年。 其母林香美6月25日在互聯網發出《一位母親的泣血呼籲》公開信，表示兒子入獄後她始終未能探望兒子，她呼籲司法機關讓她能夠見到兒子。

吳小暉母親發布的自己的照片。（網絡圖片）

吳小暉的母親林香美近日在微信發出「一位母親的泣血哀告」公開信，並附上一張她與「我要見我兒子吳小暉」橫幅到上海監獄管理局上訪的照片。她表示，家人及委託的律師已先後約20次往上海寶山監獄欲探望吳小暉，但均被拒絕。

信中指，去年5月吳小暉判監後，代理律師陳有西曾兩次要求會見，獄方以「正在裝修會見室」為由拒絕；本月她又委託兩名律師先後7次申請會見，也遭獄方「不接待、不安排、不解釋」拒絕。

吳小暉的家人10次前往上海寶山監獄欲探監，獄方開始稱「系統內查無此人」，後來又說「需要向上面匯報」，之後「讓家屬等通知」，但至今仍未獲安排探望。

信中稱，吳小暉入獄一年，「母親見不到兒子，律師見不到當事人」。

林香美說，作為吳小暉的親屬，對此案判決「堅決不服」，並稱無論是對此案的申訴或涉及執行事宜的處理，家人和律師都需要見到吳小暉。

林香美稱自己已年過70，先生重病在床，夫妻倆不知是否還有望活著見到兒子，並對吳小暉的安危感到擔憂。她呼籲司法部屢職，依法監督糾正寶山監獄和上海市監獄管理局的違法行為，讓她盡快見到兒子。

目前，林香美在微信公眾號「安邦吳小暉母親」發出的這封公開信已被刪除。

吳小暉曾娶中共前領導人鄧小平的外孫女鄧卓芮為妻，不過此後兩人離婚。吳小暉據稱還與中國開國元帥陳毅的兒子陳小魯等有私人交情。

2017年6月，吳小暉被捕，2018年2月被起訴涉詐騙652億元人民幣，以及非法侵佔安邦財險保費資金100億元人民幣，最終他被判處有期徒刑十八年，及沒收105億元人民幣財產。

（綜合報道）