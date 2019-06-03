魏鳳和稱為台灣「不惜代價一戰」　台國防部：不求戰，不畏戰

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和周日（2日）在「香格里拉對話」峰會上發表演說，談及台灣問題時指出，中國定要以及將會統一，如任何人嘗試將台灣自中國分裂出去，軍方沒有選擇，只能不惜代價一戰。 台灣國防部3日（周一）回應指，魏鳳和的發言凸顯中共對台海及區域和平與安全造成了嚴重的威脅，台軍「不求戰，不畏戰」。

魏鳳和演講談及台灣問題時指出，如任何人嘗試將台灣自中國分裂出去，軍方只能不惜代價一戰。（路透社）

據早前報道，魏鳳和2日表示，大陸強烈反對美國對台灣及南海的看法。大陸致力於和平及發展，軍方則致力於地區和平及穩定，但發生衝突及戰爭的風險持續。他說大陸的軍隊是完全用於自衛，除非受襲，否則不會發動攻擊。

魏鳳和又指，大陸對其領土是寸土不讓，亦不會從他人手上奪取土地。他談及台灣問題時指出，中國定要以及將會統一，如任何人嘗試將台灣自中國分裂出去，軍方沒有選擇，只能不惜代價一戰。

台國防部：持續強化關鍵防衛戰力

台灣國防部表示，魏鳳和的發言凸顯中共窮兵黷武本質，對台海及區域和平與安全，都造成了嚴重的威脅。台國防部又指，中華民國是主權獨立的國家，長期以來始終是亞太地區維持和平、穩定與安全的重要成員。台軍「不求戰，不畏戰」，堅定自我防衛決心，戮力建軍備戰，堅守「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的信念。

台國防部強調，面對大陸不斷進行的「文攻武嚇」，台軍貫徹總統蔡英文「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」指導，秉持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，持續強化關鍵防衛戰力，確保國家安全，保障民主、自由的成果不被侵犯。

台國防部又表示，台灣一直以來扮演區域和平維護者的重要角色，呼籲世界上和台灣一樣捍衛自由、民主與人權核心價值的國家，一起為區域和平、穩定來貢獻心力。

（綜合報道）