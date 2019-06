中國國家主席習近平周五(14日)抵達塔吉克首都杜尚別,出席亞洲相互協作與信任措施會議(Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia)第五次峰會,並對塔吉克進行國事訪問,這是習近平時隔5年再次到訪該國。