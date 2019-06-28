【G20峰會】數百維族人大阪遊行　籲國際干預「新疆人權危機」

20國集團（G20）高峰會今天起在大阪舉行。數百名旅日維吾爾人27日在大阪發起示威遊行，呼籲G20勿漠視「維吾爾人遭屠殺」問題。 遊行人士稱，目前在「東突厥斯坦」（新疆）發生人權危機，國際需做出緊急反應。

日本維吾爾聯盟會長、55歲的圖爾穆罕默德。（中央社）

日本維吾爾聯盟會長、55歲的圖爾穆罕默德對媒體表示，「在集中營和監獄裡約有300萬到500萬維吾爾人、哈薩克人及其他穆斯林被關押」。他認為這次28、29日在大阪舉行的G20峰會是「一次問責中國當局對維吾爾人大規模拘留與種族滅絕的重大機會」。

有日媒報導，此前習近平和安倍晉三的會談中，兩人都同意中日關係定位為「永遠的鄰國」。為了加強中日關係，安倍邀請習近平明年春天櫻花盛開時，以國賓身分訪日。日本政府將這場安習會定位為「重返正軌的中日關係將提升到更高境界」。

對於中日關係有修好傾向，圖爾穆罕默德表示，他不認為中日會友好，因為「習近平已把中國共產黨的霸權野心暴露出來，習近平所展現的外交與姿態完全是欺騙」。

圖爾穆罕默德還稱，安倍「重視自由、民主主義、與價值觀」，不會贊同中國的霸權思想。

維吾爾族海外領袖熱比婭今天下午將在大阪市中央會館召開記者會。晚上將舉行一場街頭活動，追悼受中國共產黨迫害的罹難者。

對於外界針對新疆再教育營的批評，中國政府曾多次表示，新疆事務純屬中國內政，不容外部勢力置喙。新疆政府日前曾稱，新疆通過設立職業技能教育培訓中心，取得了顯著成效，廣大人民群眾幸福感、獲得感，特別是安全感顯著增強。

（中央社）