上海下周實施最嚴垃圾分類新規　城管看閉路電視片段收集處罰證據

下周一（7月1日）起，上海將實行號稱「史上最嚴的垃圾分類」新規，一旦沒有將垃圾分類投放，個人最高罰款200元（人民幣，下同），企業或團體則最高罰款5萬元。 上海市政府周五（28日）舉行新聞發布會，據城管部門介紹，其執法時將採信的證據包括屋苑閉路電視片段以及垃圾回收點志願者的證言。

在新規中，上海市明確了可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾四種生活垃圾分類標準。（視覺中國）

據悉，在新規中，上海市明確了可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾四種生活垃圾分類標準，旅店、餐館不得主動提供一次性（即棄）用品，並首次明確對生活垃圾全流程進行分類，確立分類投放管理責任人制度和相應法律責任等。

上海市城管執法局副局長彭燕玲在發布會上表示，物業提供的閉路電視監控片段、志願者和居民的證言證詞等，都是可以作為證據來源來收集的，但是能否作為違法事實或行政處罰的證據來使用，首先要經過城管執法部門的審核，還要根據執法程序來確定。

彭燕玲稱，如果是事實清楚、證據確鑿，是應該要進入執法程序的，還要遵循《條例》中所請確定的「責令改正」，在「拒不改正」的情況下，再給予罰款。

垃圾分類推廣初期，為了指導和督促群眾分類，上海會在投放點設志願者。（視覺中國）

此外，上海市城管執法局稱，自今年以來，截至6月25日，全市城管執法部門開展生活垃圾分類專項執法行動，共出動執法人員4.34萬餘人次，開展執法檢查1.39萬餘次，共檢查各類單位22658家次，教育勸阻相對人13739人次，督促相對人限期整改7822起，共依法查處生活垃圾分類案件1224宗，處罰金額50.18萬元。

（澎湃新聞）