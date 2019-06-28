【王全璋案】李文足獲准首次探監　稱丈夫性情大變消瘦蒼老

正在服刑的內地維權律師王全璋的妻子李文足，今日（28日）下午獲准到監獄探望王全璋，是兩人近4年來首次見面。 據了解，李文足與兩人的兒子王廣微，和王全璋姊姊王全秀等人，於下午1時50分到達臨沂監獄探望王全璋。她事後接受傳媒採訪時表示，王全璋表現焦躁，同時顯得消瘦蒼老。

野靖環指，現場有一些統一髮型的大漢，用傘遮擋住李文足和王峭嶺。（Twitter）

與李文足同行的包括兒子王廣微、王全璋姊姊王全秀和「709律師」家屬之一的王琑嶺，他們於下午1時50分左右到達臨沂監獄門外等待會面。

維權人士野靖環在Twitter發文，稱王琑嶺來電表示，李文足排隊時，有一些統一髮型的大漢，用傘遮擋住李文足和王峭嶺。李文足在現場向其他會見者及不明身份人員講起王全璋，卻被看守所門口的警察威脅：「你再說，我就取消你會見。」

《德國之音》報道，監獄外設置封鎖線，當局安排持統一雨傘的大批便衣及不明人士在現場戒備。有記者拍攝李文足等人的等候情況時，被多名相信是便衣的男子驅趕，阻止拍攝，還出動信號屏蔽車等設備。

港台引李文足：王全璋性情大變 自稱獄中生活過得好

另據香港電台報道，李文足在會面後形容，王全璋性情大變，表現很焦躁，顯得消瘦蒼老，令她對王全璋的精神狀況更感憂慮。她又指，王全璋與兒子有交談，談及讀書，又叫兒子要乖，兒子為父親打氣。

李文足表示，丈夫說擔心她母子的安全，叫她未來兩個月不要來探監，又說在獄中獲得好待遇，生活過得好，叫她對公安的態度不要太差。她憂慮丈夫是因為長期受壓及被洗腦，才會出現目前的狀態，擔心王全璋即使獲釋也難與外溝通。