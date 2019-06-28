美參議院通過法案支持對台軍售　中國外交部：堅決反對提嚴正交涉

美國國會參議院周四（27日）以86票赞成、8票反對，通過2020財政年度的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）。該法案涉及美台關係，包括支持對台軍售，鼓勵美國軍艦定期通過台灣海峽。 中國外交部周五（28日）回應稱，上述法案一旦成法，將損害中美關係，中方表示堅決反對並就此向美方提出嚴正的交涉。

美參議院認為，《台灣關係法》與六項保證均為美台關係基石，美國應強化與台灣的國防及安全合作，支持台灣發展所需的能力、現成的與現代化的國防力量，以維持足夠的防禦能力。

外交部發言人耿爽當天在記者會上表示，中方對美國國會參議院通過包含有消極涉華內容的有關法案表示堅決反對，上述法案一旦成法，將損害中美關係，干擾破壞中美在一些重要領域的合作，中方已經就此向美方提出了嚴正的交涉。

耿爽說，中方敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時理念，客觀理性地看待中國的發展，把握中美關係的大勢，不得放任包含有消極涉華內容的法案成法，以免損害中美關係的大局。

據此前報道，就在中美最高領導人借本周大阪二十國集團（G20）領導人峰會舉行會晤之際，美國《時代周刊》25日曾引述美國國防部消息人士的話稱，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）施壓擱置了26億美元的對台軍售案，以此希望中美能夠藉此次中美元首會晤推動達成貿易協議。

（澎湃新聞）