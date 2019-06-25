美媒稱特朗普政府擬暫停對台軍售　AIT：政策沒有改變

中美領導人將在本周於日本大阪G20峰會期間會談，重啟兩國貿易談判。《時代》（TIME）周刊周一（24日）報道，特朗普（Donald Trump）政府為了有助談判，暫停對台灣的軍售，也刻意在回應香港的反《逃犯條例》示威時反應溫和，避免刺激北京。 對此，美國在台協會（AIT）周二（25日）表示，美國對台軍售的政策長期且一貫，在「台灣關係法」指導下以台灣國防需求評估為基礎，「政策並沒有改變」。

中美領導人將在本周於日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會期間會談，重啟兩國貿易談判。(資料圖片/路透社)

路透社本月初引述消息指，美國已準備新一輪對台軍售，今次涉及108輛主戰坦克，以及其他大量反坦克武器及防空導彈，總值約26億美元。

至本周一（24日），《時代》周刊報道稱，一位匿名的美國國防部官員指，即將出席「習特會」的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin），已暫時扣起美國向台灣出售先進武器與其他軍事設備的決定。

AIT代理發言人黃博倫（Aaron Huang）今天回應媒體詢問時說，美國對台軍售是在「台灣關係法」指導下，以對台灣國防需求評估為基礎，「我們的政策並沒有改變」。

黃博倫強調，美國對台軍售的長期政策跨越數個政府，都是一貫的。他還說，美方相信，一貫政策對台灣安全有益，也有利於維護台灣海峽的和平與穩定。

據悉，美國今次對台軍售案佔最多的是由通用動力公司製造的108輛M1A2X艾布蘭（Abrams）主力坦克，價值約20億美元。（網上圖片）

台國防部：軍售進度正常

台灣國防部發言人史順文今天表示，軍售目前均按相關程序執行，進度正常。

而台灣外交部發言人李憲章同一天也回應稱，美方曾多次重申「台灣關係法」和對台6項保證，持續提供台灣防衛性武器。此外，台灣建構自主國防能力的決心也沒有改變，會持續與美國行政部門和國會合作，希望持續爭取美方售予台灣必要的防衛性武器。

（聯合新聞網、中央社）