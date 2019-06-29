網信辦嚴整音頻平台：「二次元文化」、有聲讀物均在整治之列

據國家網信辦網站消息，近日，國家網信辦會同有關部門，針對網絡音頻亂象啟動專項整治行動。據稱，網信辦首批依法依規對吱呀、Soul、語玩、一說FM等26款傳播歷史虛無主義、淫穢色情內容的違法違規音頻平台，分別採取了約談、下架、關停服務等階梯處罰，對音頻行業進行全面集中整治。

網信辦稱，一段時間以來，網絡音頻行業野蠻生長，行業亂象頻出：部分網絡音頻平台的管理制度形同虛設，任由未成年人註冊、訪問各類良莠不齊的內容；一些網絡音頻平台為追求流量、吸引眼球，利用演算法技術向使用者推送違背社會公序良俗的音頻內容；有的音頻直播平台藏污納垢，任由主播傳播性暗示、「嬌喘」等色情淫穢信息，甚至引誘使用者跨平台從事違法違規交易；有的音頻即時通訊應用以私密社交、一對一社交為賣點，公然傳播招嫖賣淫等違法犯罪信息；有的網絡音樂平台傳播所謂「色系神曲」，宣揚「二次元文化」、「亞文化」；一些有聲讀物平台宣揚歷史虛無主義，傳播驚悚恐怖、神仙鬼怪、僵屍、冥婚等怪力亂神的網絡小說，散佈封建迷信思想。

網信辦稱，網絡音頻平台的這些違法違規行為，嚴重破壞網絡生態，對青少年的健康成長帶來惡劣影響，必須堅決予以治理。

網信辦指，將會同有關部門，推動音頻平台企業規範發展、創新發展，引導社會各方共同努力，營造主旋律高昂、正能量充沛的音頻空間。