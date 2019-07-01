湯四明出任海警總隊南海海區指揮部司令　以治軍嚴格著稱

中國武警海警總隊南海海區指揮部司令湯四明6月24日現身海南，推進軍地協同事宜，陪同的還有南海海區指揮部副局長劉添榮、參謀部副參謀長劉雪寒。

中共軍隊人事調整持續不斷。繼武警海警總隊北海海區指揮部軍政主官亮相後，南海海區指揮部主官也正式公布。

湯四明被譽為「南海虎將」。（網絡圖片）

資料顯示，湯四明曾長期在中國海軍南海艦隊服役，歷任登陸艦艦長、海測船大隊大隊長、青海湖艦艦長、南海艦隊某作戰支援艦支隊副支隊長等職，大校軍銜。

中共軍方雜誌曾在2005年刊文介紹湯四明因治軍嚴格，不少人稱之「湯司令」；雖長一副娃娃臉，但在海上「摔打」20年，被譽「南海虎將」；他還出版兩本文集，被讚文武雙全。

今年5月，中國官方報道證實，杜政軍已出任武警海警總隊北海海區指揮部司令，周必寬已出任武警海警總隊北海海區指揮部政委。

公開報道顯示，杜政軍此前長期在海軍服役，曾以中國海軍第二十二批護航編隊副指揮員的身份赴亞丁灣執行護航任務。周必寬此前擔任武警某師政委職務。

目前僅剩武警海警總隊東海海區指揮部主官並未公開亮相。6月29日，中國社交媒體有消息透露，郁忠已出任東海海區指揮部司令。不過，公開簡歷顯示其目前任中國海軍參謀部訓練局局長。

2018年3月，根據中共機構改革方案，海警隊伍被移交給武警部隊，同年6月，組建武警部隊海警總隊，統稱中國海警局。