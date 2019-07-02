【家長不得代做功課】教育部禁學校安排需家長完成或代勞暑期作業

內地中小學功課壓力大，老師往往安排大量作業，催生出父母為子女代做功課的現象。不過，中國教育部近日下發通知，要求中小學校不得安排需家長完成或代勞的暑期作業，「家長做作業」一事可望至少不會在今年暑假出現。

內地中小學功課壓力大，老師往往安排大量作業。（視覺中國）

中國教育部近日就「做好2019年中小學生暑假有關工作」發布通知。通知指出，暑假期間，學校要統籌調控不同年級、不同學科作業數量和作業時間，鼓勵布置活動性、實踐性、探究性作業，嚴禁佈置要求家長完成或需要家長代勞的作業。

通知又指，校方應通過多種途徑，引導家長不盲目給孩子報校外培訓班，減輕學生課外負擔。指導家長針對學生的年齡特點和個性差異安排適量的家務勞動，培養勞動節約習慣，提高勞動能力，幫助樹立節水節糧節電意識。

通知要求，加強校外培訓監管。縣級教育行政部門要對校外培訓機構假期開展的中小學生學科類培訓班嚴格進行審核備案。一經發現有超標超前培訓內容的，要求培訓機構立即整改，整改不到位的直接取消培訓班次，拒不整改的依法依規進行處罰，直至吊銷辦學許可。

教育部此舉引起不少網民熱議，大多認為是項德政，家長可以「解脫了」：