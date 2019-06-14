河北幼稚園聘「國學大師」專教打坐念經　家長有婚前性行為會被打

河北秦皇島一間幼稚園被揭發以極其詭異的方式教導學童，先是在外聘請多名所謂的「國學大師」，要求要打坐念經，聲稱可培養學童「成仙成聖」，其後又引入未成年助教施以體罰；曾經看過色情影片或有婚前性行為的家長，亦被「國學大師」批評是「不潔」而要下跪認錯及捱打。 秦皇島海港區教體局事後通報，指涉事幼稚園「哈佛第二幼兒園」有諸多問題，責令停課3周及整改自查。

幼稚園在外聘請多名所謂的「國學大師」來教導學童。（網上圖片）

其中一名家長林木透露，上月底她為孩子頭部受傷一事到幼稚園了解情況，並被告知是被「北京德育班」的15歲實習老師「不小心碰了一下」。林木正要離開之際就被一名「國學大師」叫停，對方聲稱「姑娘有姑娘的道，兒媳有兒媳的道，媽媽有媽媽的道」，認為林木與丈夫的婚前性行為是「沒守好姑娘的道」，「你心不淨，孩子就多動」，又稱「母親要包容一切，（女性要）打不還手，罵不還口，堅決不離婚」。林木最後被「國學大師」要求跪拜祖先，國學大師「替祖先懲罰」打林木，稱如此就可解決孩子好動的問題。

另一名家長亦有過類似的遭遇，她曾被同一位「國學大師」要求回憶起曾經記恨過的人，「罵出來，狠一點，就發洩出來了」，最後亦是被勒令下跪及「替祖宗」打3下後腦及10下後背。

家長討論幼稚園極其詭異的教學模式。（網上圖片）

有家長直言，自從有「國學大師」駐園後教學模式大變，孩子的唱兒歌、做手工等正常活動全部暫停，平日上課改成學習《弟子規》，早上要打坐、雙手合十，閉眼唱《中華孝道》，午飯時亦要合十頌讀感恩詞，並讓老師先用餐。事實上，家長指出幼稚園的變化是從一個半月前的家長會開始，當時自稱是園長的女老師忽然大哭，稱從北京「跪請」回來數名「國學大師」，學童接受教育後出席率可達99%，甚至能「成仙成聖」，「我們的孩子得救了，你們列祖列宗都會感謝我們。」

「國學大師」會將學童的問題以「五行」分類，例如喜歡肉食是「木」、虛榮心強是「火」、吐字不清是「土」、愛花錢是「金」、啰嗦是「水」；「國學大師」有組建一個微信群組，名為「聖賢家長群」，每天早晨6點會定時播放及解讀《弟子規》。

其中一名「國學大師」。（網上圖片）

內地傳媒發現，「國學大師」實際上是來自北京一間藝術培訓學校，聲稱教授「生命最關鍵的真相」、「培養聖賢少年」。該校有十多位老師，但當中僅少數持有資格證，有的則是持有在網上培訓並通過考核後獲得的「國學證」。該校老師不時被派往各地的幼稚園「分享國學教育經驗」，哈佛第二幼兒園是其中之一。

不少家長都認為幼稚園的新教學模式極其詭異，至今已有50多名孩子退學，又或等新學期開始後再轉校。至於體罰學童的「助教」，警方事後已將其帶走，經查後確認是「國學大師」在藝術培訓學校的學生，到幼稚園的目的是分享心得。15歲及13歲的「助教」承認故意傷孩子身體，被警方處以行政拘留7日，但因未滿16歲而不予執行。

「國學大師」來自北京一間藝術培訓學校，聲稱教授「生命最關鍵的真相」、「培養聖賢少年」。（網上圖片）

海港區教體局在情況通報則指，哈佛第二幼兒園有管理混亂、教育內容和方法違背幼兒教育規律、有安全隱患，以及全園6名老師及5名保育員之中，僅得1人合資格等問題，責令一個月內全面自查整改，同時要停課3周。而「國學大師」則自警方介入後就再未露面。

（綜合報道）