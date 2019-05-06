【劉強東涉性侵】聲援女方被指「違反規定」　6個微信公號遭關停

京東創始人劉強東去年在美國涉及的性侵案近日重新發酵。因該案女受害人Jingyao Liu仍對劉強東和京東集团提起民事訴訟，網上開始出現了支持Jingyao Liu的聲援書，截至本周已有超過5000人聲援，不過有消息指，已有6個微信公眾號因此次聲援遭到關閉。

劉強東事後被警方帶走。（影片截圖）

綜合媒體5月6日消息，中國作家陳春（音譯 Chen Chun）表示，微信近日通知他，說他的公眾號被永久關閉，因為他在微信上為Jingyao Liu發出請願書「違反規定」。最近幾天，其它五個以「HereForJingyao」標簽傳閱聲援書的帳號也被禁用了。

陳春說，三年來，他在微信公號中發表涉及政治、哲學和時事這些問題的文章，經常受到中共的審查。前段時間，他開始關注中國不斷蔓延的#MeToo運動。他提請注意幾起性侵案件，並為受害者家屬籌集資金，可是被關閉帳號還是首次。

今年4月，Jingyao Liu對劉強東發起民事訴訟後，標簽為「HereForJingyao」的網上聲援書開始流傳。簽名者包括了中國國內大學生和外國留學生。澳洲廣播公司（ABC）稱，截至本周聲援者已經達到5000人。

聲援書說，「我們想以本次劉強東被訴為契機，對受性侵者Jingyao Liu表達我們的支持。我們相信倖存者，我們相信你的勇氣和誠實，我們始終和你站在一起。挑戰譴責受害者的強姦文化，需要我們攜手同行。」

隨後，微信上有多個公眾號對其進行了轉發。在Twitter上，有名為「FreeChineseFeminists」的帳號爆料，稱有一名來自劉強東母校中國人民大學的學生也參與了該簽名行動，其迫於校方壓力，被要求撤回簽名。

而起訴央視主持人朱軍性侵的「弦子」也參加了聲援行動。她在微信朋友圈發布了一篇支持Jingyao Liu的文章，「弦子」認為性侵案件當事人是不是完美受害者，不應該受到評判。

4月22日上午，鈦媒體集團創始人趙何娟發文稱「旗幟鮮明抵制劉強東和京東」，呼籲劉強東站出來正式道歉。 趙何娟表示，「我並不清楚為何檢方沒有刑事立案，儘管嚴格講證據的刑事案件以證據不足為由不立案，但劉強東依然不能撇清他應該承擔的責任和社會傷害。京東更在整個配合過程中難辭其咎。作為男人向這位大學女生道歉；作為公眾人物和公眾公司掌門人向公眾道歉，能力越大責任越大，今天不受到嚴厲譴責和懲罰，明天會有更多的人重複這樣的為所欲為。」

閉路電視片段顯示，Jingyao Liu與劉強東曾一同進入公寓。（影片截圖）

去年8月，Jingyao Liu首次指控被劉強東強姦。當時，劉強東在明尼蘇達大學參加針對中國企業高管的學習計劃。 檢方經過3個月的調查後，於12月21日認定證據不足無法提出指控。

本以為事件就這麼結束了。惟四個月後，涉事女主Jingyao Liu於今年4月16日，向劉強東提出民事訴訟，並要求索賠5萬美元。

4月18日，Jingyao Liu起訴書曝光，詳述了整個過程，稱自己被蓄意安排宴會，席間被灌酒，醉酒後被引上劉強東的豪車，車上被劉強東猥褻，之後劉強東又跟隨她回家，強行侵犯了她。她全程反抗但無果。

4月22日，網絡流出劉強東案的閉路電視片段。雙方隨即展開72小時激烈的視頻大戰，頻繁爆出猛料，極力搶奪輿論高地。 至今，劉強東受到來自外界對於其道德人品的質疑，自身的身價以及京東股價都大幅縮水。