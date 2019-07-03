中國AI公司稱開發出首個「步態識別系統」　能辨認蒙面目標人物

中國人工智能（AI）公司銀河水滴昨日（2日）在北京宣布，開發出全球首個步態識別互聯系統「水滴慧眼」。 公司宣稱，系統依託於步態識別技術，集步態檔案庫、步態識別、步態檢索、大範圍追踪等功能於一體，實現海量攝像機下「步態識別」的實時智能監控。即使目標人物矇臉，系統也可以通過走路姿態辨認出來。

中國人工智能（AI）公司銀河水滴昨日（2日）在北京發布全球首個步態識別互聯系統「水滴慧眼」。（網上圖片）

銀河水滴創始人兼CEO黃永禎表示，相較而言，步態識別擁有遠距離，全視角等諸多獨特優勢。此次推出的「水滴慧眼」集成「地圖追踪，地圖布控，視頻檢索，實時布控，步態抓拍，步態提取，步態比對，步態採集」等八大功能，支持上萬部攝像機實時並發，支持海量歷史視頻與實時視頻瞬間檢索與定位。

黃永禎續指，系統能夠基本滿足公共安全領域的基礎需求，可廣泛應用於車站、機場、博物館、學校、商場等城地方，以及核電站、發電站等重要基礎設施。未來步態識別還將在智能家居、智慧醫療、機械人、醫療康養等領域發揮積極作用。

利用步態進行身份識別

據《中新社》報道，步態識別是近年受關注的新生物認證技術，是通過人的走路方式來識別人身份的方法。之所以可以通過步態來進行身份識別，是因為每個人走路的姿態都不同。肌肉力量、肌腱和骨骼長度、骨骼密度、體重、重心、肌肉或骨骼受損程度、生理條件等因素都會影響人走路的風格。

報道續指，相較於人臉識別，指紋識別等技術，步態識別技術的研發更為複雜。因為步態是一種既含有生理性又含有行為性的生物特徵。在模型訓練時，步態識別需要基於三維的視頻進行訓練，而人臉識別等只需要二維圖像即可。