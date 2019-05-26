用AI識別意圖自殺網民　內地「樹洞團隊」半年救320人

內地一名大學教授創立「樹洞團隊」，使用人工智能（AI）技術來識別網絡上意圖自殺的言論，並以實際行動介入，拯救意圖自殺人士。這個團隊在半年多的時間裏展開了七百多次救援，其中有320人獲救。

黃智生發起樹洞行動，使用AI技術來識別網絡上意圖自殺的言論，並以實際行動介入，拯救意圖自殺人士。（《新京報》）

來自首都醫科大學的黃智生教授2018年4月發起樹洞行動，其研發的AI機械人會每日在微博巡視，當發現有自殺風險高的人群，就會通報團隊。黃智生表示，機械人採用知識圖譜技術，每天從微博信息中篩選出大約10條信息，生成自殺監控通報，根據自殺相關關鍵詞的詞庫，進行檢索篩查，從數據採集、數據匯總、自殺風險分析到形成監控通報全自動化。目前，系統對自殺風險判別的準確率平均達82%。

自殺風險級別和預警一共有10級，其中6級或以上是明確從表達抑鬱情緒轉為「自殺計劃」。6級自殺風險表示自殺已在計劃中，日期未明，7級-10級自殺風險則表示自殺方式已確定。

黃智生通過詞庫關鍵詞和多次通報留意到，有自殺意念者會提到一些具體方式，包括「燒炭」、「跳樓」、「割腕」等，其中「燒炭」是最常見的。他研究發現，微博用戶中的有自殺意念者，群體年齡在16-24歲，約死是普遍現象，女性比男性多很多，比例大約為3:1。

樹洞團隊還會以實際行動拯救意圖自殺人士。本月月中有網友在微博表示「跳河嗎，我有群」，機械人分析出這位網友的自殺風險為7級，自殺可能性較高。樹洞團隊的義工隨即喬裝為有意約死並與該網友聯絡，發現對方是一名來自河南的21歲女子王洋（化名），她和湖北的一名28歲男子張庭（化名）相約去武漢跳長江，而且兩人已經買了火車票。

樹洞團隊義工在火車上監視王洋（圖中女子），王洋連行李都沒有帶，顯示其求死心切。（《新京報》）

樹洞團隊裏15名成員隨即開展行動，分別在火車上監視王洋，又在車站攔截張庭。成員發現王洋連行李都沒有帶，顯示其求死心切。團隊其後報警求助，警方聯繫上兩人的家人，兩人最終被家人接回家。團隊之後還一直與兩人保持聯繫，試圖協助兩人重拾正常生活。

黃智生：能救一個是一個

報道指在2018年8月至2019年3月期間，短短半年多的時間裏，樹洞團隊已展開了七百多次救援，其中有320人獲救。但按每天監控到10條信息計算，樹洞團隊僅有能力救兩三個人。黃智生說，其實因為人力不足救不了剩下的那些人挺痛苦的，只好盡自己的力，能救一個是一個。

（《新京報》）