【雙城論壇】柯文哲晤上海市長應勇　倡北台灣與長三角經貿合作

第10屆台北-上海城市論壇今天（4日）登場。台北市長柯文哲昨天（3日）已率團抵達上海，一行人當天上午結束參訪行程後，於晚間與上海市長應勇會面。 柯文哲希望透過「北台灣」與「長三角」經貿合作，提高北台灣經濟效率，應勇則仔細向他講述了「長三角一體化」的概念。

上海市長應勇（左）在會見時與柯文哲握手。（中央社）

台媒《中央社》報道稱，二人在程約30分鐘的會見中，談到了垃圾分類、智慧城市等市政層級議題，柯文哲還提到關於「北台灣」和「長三角」經貿合作一事。

柯文哲表示，目前有200萬台灣人在大陸，其中70萬人居住在上海。他認為，很大原因是兩市之間有雙城論壇，長期交往結果使台商一開始集中在珠三角，至今相當大比例都到了長三角。

他指出，長三角占大陸GDP約20%，現在全世界都在講megacity（巨型都市），亦即都市人口要1000萬以上，但台北市只有270萬人口，因此希望透過「北台灣」與「長三角」經貿合作，提高北台灣經濟效率。

柯文哲還表示，自己今天在台北出發前就講，大陸改革開放30年來，GDP成長9倍，「實在是了不起」。在人類歷史上，沒有那麼短時間內看過那麼驚人的例子。

為配合柯文哲輕鬆裝扮，應勇在上海興國賓館與柯文哲會見時，陪同的上海官員也清一色都只穿襯衫、不打領帶。（聯合新聞網）

應勇聞言後，向柯文哲講述上海浦東新區，並仔細介紹「長三角一體化」概念。他說，「長三角一體化」已明確上升為「國家戰略」，範圍觸及上海、江蘇、浙江、安徽共計一市三省。

應勇還告訴柯文哲，長三角經濟總量占全國近1/4、稅收收入近1/3，且是與「京津冀協同發展」、「粵港澳大灣區」一同連動的「國家戰略」，目標在推動全國區域發展。

上海市長應勇（右）贈送上海市第一批非物質文化遺產「三林刺繡」作品「雙喜如意」給台北市長柯文哲。（聯合新聞網）

台北市與上海市也互相交換禮物。應勇送的是上海首批非物質文化遺產保護的三林刺繡作品「雙喜如意」，寓意上海、台北兩城市的交流、交往能有更加美好的未來。

柯文哲則送上台灣工藝大師王俠軍所創瓷器品牌「八方新氣」作品「一心一意」的一壺兩杯組。台北市政府表示，這代表柯文哲追求兩岸和平發展的決心，及一份促進兩岸交流合作的善意。

7月3日的歡迎晚宴中一共有8道菜色，並將「雙城創新合作未來」這8個字依序分別寫進每一道菜色中。（中央社）

據悉，這是柯文哲繼2015年和2017年後，第三度以台北市長身分率團前來上海出席雙城論壇。外界推測柯文哲此行有可能會見國台辦主任劉結一，但柯文哲早前回應說行程沒安排，「但若不期而遇也不會迴避」。

（中央社、聯合新聞網）