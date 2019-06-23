【雙城論壇】7月4日上海舉行　柯文哲率團參加　聚焦經貿與創新

綜合台媒報道，2020台灣總統大選，台北市長柯文哲尚未表態參選，今年「台北─上海雙城論壇」也格外受矚目。 台北市政府今天（23日）晚間透過新聞稿宣布，經雙方密集磋商後，「2019雙城論壇」訂於7月4日於上海舉行，台北市長柯文哲將在3日至5日率團參加，本屆論壇將議題鎖定在市民所關注的經貿、創新、產業交流。

2020台灣總統大選，台北市長柯文哲尚未表態參選，今年「台北─上海雙城論壇」也格外受注目。（中央社）

台北市政府發言人劉奕霆表示，本次論壇將以「創新、合作、未來」為主題，向下延伸出「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、「青創與智慧城市分論壇」等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。

其中，「生物科技產業交流分論壇」將由產業發展角度切入，朝向高附加價值、具有未來前景的產業前進；「醫學科技發展分論壇」將就最新的醫療科技與照護模式進行雙向的經驗分享 。

至於「文化分論壇」期盼以「人」為主體，分享兩市所發展出不同的城市新氣象；最後「青創與智慧城市分論壇」代表著城市創新與活力，將交流城市未來的智能管理及青創發展藍圖。

劉奕霆指出，雙城論壇舉辦十多年來，雙方無論在城市治理、文化藝術、體育競技、產業交流上，台北與上海相互觀摩學習的成績斐然，今年也規劃有多項的兩市交流活動，下半年預計將有「2019海峽盃籃球邀請賽-台北站」、「上海馬拉松邀請賽」、「台北馬拉松邀請賽」、「台北觀光旅遊推廣活動」等多項交流活動開展。

2018年雙城論壇，柯文哲重提自己「五個互相」的論述，即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。（資料圖片）

早前柯文哲接受媒體訪問時，重申「兩岸一家親」與「五個互相」（即「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」），並強調兩岸關係非國際關係，對此大陸國台辦表示讚賞。今天有台媒記者詢問，這次是否會有新的通關密語？柯文哲說，不用什麼通關密語了，大家心平氣和，其實現在這一刻，台灣跟中國大陸方面的唯一比較官方的溝通管道只剩下這個，他覺得連要維持都已經是蠻吃力的，先有交流、增加善意再講。