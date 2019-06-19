【非洲豬瘟】內地供港生豬大減　肉檔無肉賣　兩個月後恐爆倒閉潮

本港上月接連爆發兩宗非洲豬瘟，疫情過後，內地供港活豬量仍不及往常的一半。有業界人士向《香港01》透露，因內地對活豬的需求大增，供港豬場都把豬隻轉「內銷」未能供港，供港活豬現主要依靠位於廣東及江西的兩間豬場。 由於營運成本大增，業界指稱屠房有意提高運輸費及屠宰費，相信拍賣價會再創新高，或有肉檔因入不敷支而選擇結業，估計兩個月後或現倒閉潮。另外，有工會稱，至少幾十名肉檔刀手已有一個月無工開，生計大受打擊。

有業界透露，因內地對活豬的需求大增，供港豬場都把豬隻轉為內銷，未能供港。 （資料圖片／張浩維攝）

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供港豬場變「內銷」 日均供應由4千變不足2千

自第二宗非洲豬瘟疫情後，供港的內地活豬量一直大不如前，除了6月13日外，每天供應量均不到2000頭，是疫情爆發前平均約4千頭的一半，令拍賣價持續處於極高水平，平均價更曾見3593元一擔的高位，比往常高1.7倍。

活豬代理、香港農業專區公司董事總經理鄭嘉成透露，現時每天供港的活豬，只得兩家內地豬場，分別為位廣東及江西。他解釋，內地在爆發非洲豬瘟後，大批豬隻被銷毀，對活豬需求亦極大，內地供港豬場都紛紛把豬隻轉為內銷，未能供港。他形容本港處於弱勢，即使政府「出馬」亦未必能令內地豬場增加供港量。

本港6月的活豬供應量。 (食環署網頁)

內地豬價飆升 供港難回本

鄭嘉成亦指出，活豬數量不足的情況或會持續多於一年。他說，當內地豬場爆發非洲豬瘟，在「殺豬」及消毒後，需先重新輸入「豬囡」，數月後豬囡才會變為豬乸，然後再作配種，生出豬囝後又需時「養大成豬」，整個過程需時一年多。而內地由去年8月至今，全國各省不斷爆發非洲豬瘟，已有近一百萬頭豬被殺，以致內銷需求大增。

雖然本港在6月13日的內地活豬供應量曾一度上升至2,686隻，當天拍賣價平均只有1417元。但鄭嘉成指，拍賣價大跌，令內地豬場不敢增加供港量，因現時在內地的拍賣價亦為約1200元一擔，若計算兩地對一斤的定義不同、匯率及運輸成本後，供港豬需拍賣至1700元一擔才能回本，因此內地豬場每天只會供應1000多頭豬到港。

6月7日，活豬復市，但有肉檔負責人稱，由於昨天豬隻來貨量只為平常一半，肉商和買手只能少量入貨，他亦只買了「一隻半隻」。 (資料圖片／鄭翠碧攝)

肉檔無新鮮豬肉賣 「肉類分割技術員」手停口停

鄭嘉成續稱，內地活豬量大減，令運輸成本及屠宰費大增，上水及荃灣的屠房營運商正考慮在下月起調整收費。有報道引述香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，屠房或會把相關收費增加一倍，豬肉拍賣價相信會再飆升。

他又稱，現時街市中約有四分一的肉檔因買不到豬，寧願不營業，豬肉價格高企，瘦肉已賣100元一斤，亦令檔販難做生意，他估計，兩個月後或有部分私人店舖無法經營下去，出現倒閉潮。

而香港生豬肉食業職工會會長陳展明就稱，有數十名在肉枱工作的會員，自第一宗非洲豬瘟出現後就「無工開」，停工逾一個月，生計大受影響，這些會員主要是在集團式肉檔工作，薪金以日薪計，「手停口停」，十分徬徨。