【非洲豬瘟】海南豬瘟注射劑實尚未註冊　靈感來自嚼檳榔祛瘟

6月12日，有媒體報導稱「海南成功研製出預防非洲豬瘟病毒注射劑」，引發關注。 不過，農業農村部13日表示，截至目前，農業農村部尚未受理過任何針對非洲豬瘟病毒的預防治療藥物或疫苗，今珠多糖注射液沒有申請獸藥註冊，有關企業更未取得《獸藥生產許可證》。 有媒體前往海南採訪得知，海南非洲豬瘟注射劑不是疫苗，實為複方藥，而靈感則可能來自嚼檳榔祛瘟。

位於海南安定縣的海南綠檳榔科技發展有限公司大廈尚未完工。（澎湃新聞）

早前有報道稱，海南南藥研究團隊在省農業農村廳的支持下，製成今珠多糖注射劑，用於預防非洲豬瘟病毒感染，經初步臨床試驗，顯示出一定的預防效果。此事被外界理解為「海南成功研製出預防非洲豬瘟病毒注射劑」。

6月13日，媒體採訪了該非洲豬瘟預防藥物研發者許啟太的公司——海南綠檳榔科技發展有限公司（以下簡稱綠檳榔公司）所在地。

有知情人士表示，此前公告中用詞並不準確，許啟太團隊當前研發的並非「疫苗」，而是一種「複方藥」。「兩者區別很大，疫苗是生物製劑，是菌苗。而複方藥是多種功能性藥物成分按一定配方組成的具有某種特定防病治病功能的藥物。」該知情人士表示。

許啟太，亦用名「許啟泰」，為綠檳榔公司董事長，在到海南來之前，曾任河南大學藥學院院長、博士生導師。許啟太名下擁有不少與檳榔有關的專利，涉及檳酚香煙、無毒咀嚼檳榔、檳榔豆干、檳榔口香糖、檳榔炭燒咖啡、檳榔可樂等多種商品。

知情人士表示，許啟太之所以著手研究預防治療非洲豬瘟的相關藥物，是4月疫情在海南爆發以來，受相關部門委託展開研究。「團隊是全國抽調的，藥物研發和綠檳榔公司沒有關係，綠檳榔公司只生產檳榔相關食物與保健品。」該知情人士還告訴記者，目前許啟太正帶領團隊在海口市進行藥物研製。許啟太本人已被要求，不接受任何媒體採訪。

海南省農業農村廳在12日公開發布了《公告》表示，海南南藥研究團隊在省農業農村廳的支持下，對多種熱帶植物進行篩選，從中分離出預防非洲豬瘟病毒感染的複方成分，組方製成今珠多糖注射劑，用於預防非洲豬瘟病毒感染。經初步臨床試驗，顯示出一定的預防效果。

《公告》並未提及許啟太的姓名，但「今珠多糖注射劑」的藥物名稱足以證明該研究與許啟太本人關係密切。因為據海印股份公告，許啟太及其團隊為實現「今珠多糖注射液」專利權產業化，發起設立了海南今珠農業發展有限公司。

至於許啟太為何會將研究多年的檳榔與控制非洲豬瘟疫情聯繫在一起。上述知情人士猜測稱，這或許與許啟太在湖南考察時發現湖南人喜食檳榔的目的之一是驅除瘟疫有關。

（澎湃新聞）