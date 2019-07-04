【新城董事長涉猥褻女童】三大官媒炮轟：是否有輸送幼女產業鏈？

內地房地產上市公司新城控股董事長王振華，周三（3日）傳出涉嫌在酒店內猥褻9歲女童，被上海警方刑事拘留。新城控股隨後宣布換帥，王振華之子王曉松接任董事長，王振華則保留董事職務。 消息在陸港兩地均引起廣泛關注，《人民日報》等三大官媒亦連番刊文炮轟，直指任何人都沒有法外之權，質問「輸送幼女是否存在病態利益鏈？」

王振華涉嫌在酒店內猥褻9歲女童，被上海警方刑事拘留。（視覺中國）

王振華被刑事拘留的消息一出，《人民日報》即發表微博，提出針對該案的三個問題，包括「究竟是猥褻還是強奸？」「輸送幼女是否存在病態利益鏈？」「嫌犯有無性侵女童前科？」同時表示，守衛兒童權益安全，不容絲毫妥協和打折，決不允許任何人法外特權。

同日稍後，《人民日報》再發一則微博，強調必須就「慣犯」和「產業鏈」等問題上徹查，「法律須下重手，方能斬斷骯髒黑手」

同一時間，官方《新華社》亦在微博發表類似觀點，稱王某某（即王振華）作為一名知名企業家、公眾人物，卻將罪惡之手伸向柔弱的孩子，對於這種令人發指的犯罪行為，公眾向來深惡痛絕。「法律面前人人平等，無論他是什麼身份，也不管他有多少資產，必須依法嚴懲，決不手軟。」

光明日報：應按法律「上限」處罰

另一官媒《光明日報》，則從法律角度分析王振華應從重從嚴刑罰。文章稱，根據《刑法》規定，「猥褻婦女的處以5年以下有期徒刑或者拘役，聚眾或者在公共場所當眾犯前款罪的，處5年以上有期徒刑，猥褻兒童的，依照兩款的規定從重處罰」。如果他猥褻兒童罪成立，就應當在5年以下有期徒刑的量刑幅度內，依法律「上限」處罰。



文章又指，王振華還造成女童輕傷的嚴重後果。按《關於依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》，「實施猥褻兒童犯罪，造成兒童輕傷以上後果，同時構成故意傷害罪、故意殺人罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰」。基於刑法規定的故意傷害罪，輕傷程度「處三年以下有期徒刑、拘役或者管製」，所以應以涉嫌猥褻兒童罪追究刑責，而導致兒童身體傷害的結果，應作為加重的情節，提高已有的量刑幅度。