劉結一：與洪秀柱郁慕明等人就「推進和平統一」達成共識

國台辦主任劉結一今天（4日）在天津出席津台會活動時表示，6月以來，已與前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、立法委員高金素梅等人，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識。

劉結一（前左2）與國民黨前副主席蔣孝嚴（前左1）一同出席津台會。（中央社）

劉結一稱，洪秀柱、郁慕明、高金素梅等台灣政治人物，先後率團前來中國大陸，圍繞兩岸關係與民族復興主題，與陸方深入交換意見，開展對話協商。

他強調，已與上述台灣政治人物達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程，實現民族復興，深化兩岸融合發展，促進兩岸青年、基層文化交流，加強民族團結」等多項共識。

劉結一稱，這說明了「大道之行，人心所向，不可阻擋，只要兩岸同胞攜手同心，排除干擾、克難前行，兩岸關係和平發展道路就愈走愈寬廣，祖國和平統一進程就愈來愈順暢，中華民族偉大復興大勢就愈來愈強勁」。

陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與新中華兒女學會，於5月29日在北京舉行兩岸關係與民族復興座談會，國台辦主任劉結一，郁慕明等人出席。（中國台灣網）

值得注意的是，第二屆海峽兩岸青年發展論壇周六（6日）將於杭州揭幕，洪秀柱將率團前往，並在論壇中會見劉結一和浙江省委書記車俊等人，並進行為期6天5夜的參訪。

此外，台北市長柯文哲正在上海參加雙城論壇，外界關注柯文哲是否與劉結一會面。劉結一當天面對台媒追問，以三個「會」回應，「會會會，一切都會明瞭。」

（中央社、聯合新聞網）