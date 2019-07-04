受賄864萬元涉濫用職權 　中船重工原總經理孫波一審判囚12年

中國船舶重工集團前總經理孫波受賄、國有公司人員濫用職權案，今天（4日）在上海市第一中級人民法院一審宣判。 孫波以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣80萬元；以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑4年，決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣80萬元。

上海市第一中級人民法院公開宣判中國船舶重工集團有限公司原總經理孫波受賄、國有公司人員濫用職權案。（央視新聞）

法院並對孫波受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。孫波當庭表示服從判決，不上訴。

據《央視新聞》報道，鑒於孫波案的犯罪事實、證據涉及國家秘密，上海市第一中級人民法院於今年3月28日依法對該案進行了不公開開庭審理。

經審理查明：2006年至2015年，孫波利用擔任大連船舶重工集團有限公司（下稱大船集團）董事長、總經理等職務上的便利，為他人與大船集團合作成立公司及公司後續經營等事項提供幫助。2000年10月至2016年初，孫波直接或通過其妻子非法收受他人給予的財物，共計折合人民幣864萬餘元。2009年至2016年，被告人孫波為追求其在大船集團任職期間的個人業績，違反《會計法》等規定，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

上海市第一中級人民法院認為，孫波的行為構成受賄罪、國有公司人員濫用職權罪。鑒於孫波到案後，能夠如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，真誠認罪悔罪；積極退贓，受賄贓款贓物已全部查封、扣押在案;濫用職權涉案錢款已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法對其從輕處罰，遂作出上述判決。

中船重工原總經理孫波一審判囚12年，他表示不上訴。（央視新聞）

去年6月，俄羅斯衛星通訊社曾報導稱，孫波曾將遼寧號的設計、規格等機密資訊在過去數年內陸續出賣給美國中央情報局，而由於中國首艘自製航母「001A」也是仿照「遼寧號」建造，有猜測稱，孫波很可能也把「001A」的設計圖交給了中情局。但中紀委發布的有關孫波案的通告中並未提及航母相關內容。

（央視新聞）