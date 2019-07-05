貧困縣斥4000萬拍水幕電影　區長回應事件9天後落馬

7月4日晚，河北省紀委監委網站消息，張家口市萬全區委副書記、區長張志友涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。 此前，曾經是貧困縣的萬全區被曝「耗資4000萬拍水幕電影，層層轉包後落實僅百萬」事件引起廣泛關注，當時張志友曾代表政府出面回應。

此前，讓張志友引起公眾關注的是萬全區被指斥資4000萬的水幕電影事件，該事件有兩個矛盾點。

首先，斥資拍攝水幕電影時萬全區還是貧困區縣。據新華社報導，2017年和2018年，萬全區區本級財政扶貧投入只有2770多萬元、3300多萬元，還不如電影多。其次，按照舉報者陳熙的說法，斥資4000萬元的項目，經層層倒手轉包後，最終執行環節投入縮水為135萬元。

6月26日，在接受媒體採訪時，張志友曾表示，區委區政府成立了由紀委、審計、公安、財政等多部門組成的處置工作領導小組負責調查核實，如存在違法違規情況，將嚴肅查處。

話音落下9天，張志友本人落馬。

張家口市政府網站顯示，張志友說河北陽原人，大學學歷。2016年6月，張志友出任萬全區委副書記、區政府區長、張家口高新技術產業開發區黨工委副書記、管委會主任；河北萬全經濟開發區工委副書記、管委會主任。

據悉，6月30日，河北省委書記王東峰、省長許勤已經對「張家口市萬全區水幕電影項目」問題作出批示，要求認真調查核實，依法依規依紀嚴肅處理。

目前，無論是萬全區調查組還是張家口市調查組，調查結果尚未公開。

（綜合報道）