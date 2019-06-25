貧困縣斥4000萬拍電影「獻禮冬奧」　外判6次得10萬畀導演仲拖欠

6月24日，一名自稱「陳熙」的電影導演在內地自媒體曝料稱，河北省貧困縣張家口萬全縣在改為張家口萬全區後，以獻禮旅遊發展大會和冬奧會為由，斥資4000萬（人民幣，下同）拍攝一部30分鐘的水幕電影（將光束照射在水面，展示著較強立體電影效果的一種電影。）。然而該項目經多次外判後，最終導演居然連10萬元項目款都無法結清。無奈之下，他只好發網帖求助。 此事在網絡上引起極大關注，張家口政府表示，當地已經成立調查組，正在對事件進一步調查。

陳熙曝料文章截圖。

陳熙在曝料文章中指出，4000萬元的項目被外判給一個叫嚴聚的人。這4000萬中，「大部分是用於硬件設施的，包括噴泉，燈光，音像，觀景台等，於是嚴聚找到了武漢楚坤文化科技股份有限公司，用他們公司資質和政府簽合同，資金從他們公司走，分出1280萬用於影片拍攝。」

陳熙稱，此後嚴聚又以400萬的價格將影片拍攝轉給老鄉方旖旎，後者又以220萬的價格轉給了博能時代公司。博能時代的老總劉金濤留下50萬，用剩餘項目款165萬轉給自己的學弟汪海洋。汪又將這個項目以135萬的價格轉給了他的學弟李梁。李手下有個小團隊，於是買幾台新電腦，招了幾個新員工，簽完合同準備開工。

這時，「甲方（也不知道是哪一級的甲方）要求這個項目必須要有個導演。於是他們四處找導演。」最終，該被轉給電影學院導演進修班出身的陳熙，要價10萬。

左起：方旖旎、劉金濤、汪海洋、陳熙、李梁。（網絡圖片）

然而，陳熙在文章中聲稱，在近兩個月的製作後，自己「一分錢也沒拿到」，截至曝料時，項目方仍拖欠其4萬5千元款項，無奈之下，遂實名舉報相關情況。

6月24日下午，陳熙對媒體表示，目前所拖欠款項已經結清，他將不再對此事接受媒體採訪：「說來也好笑，我的文章上午發出去，下午款就打過來了。如果你們感興趣，可以繼續調查。」

不過，在接受採訪後不久，陳熙發布的文章已無法閱讀，顯示為「被發布人刪除」。

陳熙發布的電影拍攝場景。（網絡圖片）

24日下午，河北省張家口市萬全區宣傳部負責人表示，目前區政府已經注意到了輿情，正在著手調查此事。

6月25日上午，微信公眾號「張家口發布」通報稱，對於陳熙所反映的在影片拍攝過程中的層層轉包問題，萬全區已成立調查組，正在進一步調查，待核實後將依法嚴肅查處。

（界面新聞、紅星新聞）