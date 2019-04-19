【藏屍行李篋】中國姊妹花日本遇害案　東京法院發還重審

一對居於日本橫濱、來自中國福建的陳姓姊妹，2017年在日本被殺，且分別遭藏屍在兩個行李篋。案發後，一名40歲日本男子岩崎龍也，遭判處23年監禁。當時控方和辯方均提出上訴，其中控方要求判處更重刑罰。 東京高等法院周五（19日）決定撤銷一審判決，把案件發回地方法院重審。共同社指，此或可以解讀為法院要求根據過去案例，判處更重刑罰。

陳姓姊妹的家人希望兇手能被判處死刑。（微博）

共同社報道，東京高等法院認為，作為量刑標準的過去案例與本次案件類型不同，出現了錯誤。報道指，此或可以解讀為要求根據過去案例，判處更重的刑罰。辯方已提起上訴。

在2018年7月的一審判決中，地方法院指被告未有使用凶器，選擇判處被告有期徒刑。

當時要求判處死刑的檢方，和主張無罪的辯方，都提起上訴。

東京高等法院通過法院內部的量刑檢索系統，研究過去案例，認為一審中作為判斷標準的案例都是發生在親屬之間的案件，指出「與本案屬於完全不同類型」。

根據判決書等顯示，被告岩崎龍也2017年7月6日闖入陳寶蘭（當時25歲）和妹妹陳寶珍（當時22歲）居住的橫濱市中區某公寓，壓迫兩人頸部致死，之後把屍體裝入行李篋，次日把屍體遺棄在神奈川縣秦野市的山林。

被告是陳寶蘭生前工作的餐飲店的顧客。

（共同社）