【泰國殺妻騙保險案】庭上否認蓄意謀殺　天津漢辯稱「激情殺人」

天津男子張軼凡為騙取巨額保險金，於去年10月在泰國布吉島殺害妻子小潔，並偽裝成妻子意外溺亡。詭計其後被岳父母識穿，張軼凡最終被警方拘捕。 周五（5日），該案在泰國法院正式開庭審理，張軼凡在庭上通過律師向法官表示，他承認殺人，但否認蓄意謀殺，並辯稱自己是「激情殺人」。

左一為張軼凡，右一為小潔。（網絡圖片）

據澎湃新聞報道，被害人小潔家屬的代理律師透露，在庭審中，原告律師向法庭提交了中國警方的調查文件及其它補充文件，包括天津市公安局出具的涉案保單明細目錄和文件檢驗鑒定書。對此，被告律師提出反對。但法官表示，允許原告律師提交證據補充文件並歸入本案卷宗。

庭審持續三小時後，法官宣布休庭，案件在下午繼續開庭，並傳喚出具屍檢報告的法醫出庭作證。小潔的父親表示，他和妻子作為受害人家屬和檢方證人將於9日出庭作證，證實張軼凡購買保險的相關事實。

事發泳池位於泰國布吉島。（網絡圖片）

據此前報道，2018年10月，29歲的天津女子小潔在泰國布吉島一酒店泳池裏被發現死亡，與其同行的丈夫張軼凡被泰國警方認定為疑犯。張軼凡事後亦重返案發現場作案件重演，他當時掩住妻子的嘴將她的頭按在水裏，直到她不再掙扎。

據悉，案發前數月，張軼凡曾陸續為妻子購入總保額逾3千萬元人民幣的保險，受益人都是張軼凡自己。歸案後，張軼凡向代理律師承認，出事前偽造妻子簽名，買下陽光、清華同方2份終身保險。但他表示，妻子對此事知情，「買保險是為了孩子，算是一份投資理財」，並否認了「殺妻為騙保」的指控。

2018年12月11日，天津警方對張軼凡涉嫌保險詐騙立案偵查。2019年1月24日，布吉府檢察院正式向布吉府法院指控犯罪嫌疑人張軼凡觸犯泰國法律，應判處死刑。

（澎湃新聞）