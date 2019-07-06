馬來西亞漁民涉非法用魚炮致5人死亡　死者包括2名中國潛水客

據馬來西亞媒體報道，當地時間5日下午，在沙巴州仙本那（Semporna）附近海域，有漁民在海中用魚炮炸魚，結果導致5人死亡，其中包括2名中國遊客。

遇難者被抬上岸邊。（網絡圖片）

據報道，事發於當地時間下午5時左右，2名中國男性潛水客，以及1名當地男性潛水教練，在珍珠島（Pulau Bohey Dulang）的古拉布安島（Pulau Kulapuan）海域潛水時，被魚炮炸死。2名潛水客獲救時已毫無氣息，潛水教練則送院搶救後不治。

中國駐馬來西亞哥打基納巴盧總領館已向當地警方確認，共有2名中國遊客在當天的事故中遇難。目前總領館正在等待馬來西亞警方的報告，並啟動領保應急機制處置，敦促警方儘快查清事實。

遇難者被抬上岸邊。（網絡圖片）

馬來西亞旅遊、藝術及文化部部長莫哈末丁5日晚間發布聲明表示，對遇難者家屬表示深切慰問，並稱目前旅遊部正等待警方提供詳細的報告，必須確保相同悲劇今後不會再次發生。

莫哈末丁還對仙本那附近水域進行的非法炸魚行為表示譴責，批評炸魚活動不僅危害旅遊業還破壞生態。

據悉，仙本那海島海域約有超過30個潛水點，當地旅遊業蓬勃發展，遊客參與各種活動，包括潛水、衝浪和水上滑翔等。但仙本那岸外海島海域也不時出現非法炸魚活動，對到該處潛水或進行水上活動的遊客安全造成威脅。有觀點認為，此次命案勢必對當地旅遊業造成衝擊。

（綜合報道）