撰文批騰訊被控「名譽侵權」遭索賠500萬　傳媒人：騰訊壓制異議

繼百度公司以名譽權侵權將內地傳媒人羅昌平告上法庭後，騰訊公司日前也以同樣罪名起訴傳媒人孫旭陽，並要求對方賠償500萬元（人民幣，下同）及登報道歉。 被告人孫旭陽周五（5日）就回應稱，騰訊方面給法院留了一個他早已廢棄的手機號碼，累他差點無法及時應訴。孫旭陽還透露，最近被騰訊起訴的評論員不止他一人，認為騰訊是在「壓制異議和建言」和「操縱輿論」。

案件將在廣州互聯網法院審理。（央視新聞）

孫旭陽曾當過多年調查記者。（網絡圖片）

孫旭陽在社交平台上發文稱，自己因為幾篇批評騰訊公關話術的文章，被騰訊訴訟索賠500萬。他說，騰訊方面明明有不下幾十個管道可以找到他，卻給法院留了一個他早已廢棄的手機號，以至他差點無法及時應訴，不過目前已經收到訴訟材料。「已找好律師，接下來會跟騰訊方面好好切磋一下。」

據公開資料顯示，廣州互聯網法院在6月13日曾發出公告，顯示騰訊在訴訟請求判令孫旭陽「全面清除發布及被轉載的涉及損害三原告名譽權的所有侵權內容」。

騰訊還要求孫旭陽在多個媒體平台首頁顯著位置上，連續三十日刊登致歉聲明，向三原告賠禮道歉，以及賠償原告經濟損失及合理開支500萬元和承擔本案訴訟費用。

孫旭陽發長文回應被騰訊起訴一事。（網絡圖片）

孫旭陽：騰訊試圖壓制和操縱輿論

孫旭陽在文中還提到，他歡迎中外媒體採訪此案，並稱最近被騰訊起訴的評論者不止他一人，「根據半年多來的各種信息研判，這是騰訊試圖通過各種手段，壓制異議和建言，操縱輿論的大計劃一部分。」

孫旭陽還說，他想徵集同時被起訴的人，以及希望知情者提供騰訊試圖「壓制和操縱輿論」的相關證據。

據悉，本案定於今年9月12日在廣州互聯網法院公開開庭審理。

內地資深傳媒人羅昌平也曾與百度公司陷入「名譽權糾紛」官司。（網絡圖片）

此前，百度也曾起訴傳媒人羅昌平侵犯名譽權，認為他發布未經核實的資訊，對百度的形象及社會評價造成嚴重損害。經法院一審及二審，羅最終須對百度賠償18萬元並致歉。

不過百度在網絡上也發布國多篇嘲諷羅昌平的文章，因此羅亦向百度提出「侵犯名譽」起訴，最終法院裁定百度侵權，判決百度需刪除涉案文章，並在微信帳號連續10天刊載道歉聲明，同時向對方賠償精神損害撫慰金和合理支出共10萬元。

（綜合報道）