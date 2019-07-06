【潲水奶茶】甘茶度食安問題愈揭愈多　北京4間分店被立案調查

內地知名連鎖奶茶店「甘茶度」北京分店，日前被揭發有嚴重衛生及食物安全問題。 北京市場監督管理局事後表示，周五起對全市的甘茶度分店展開監督檢查，共計對4間分店予以立案調查。 值得一提是，甘茶度在深圳亦有多間分店。

據相關負責人指，豐臺區市監局在周五根據舉報，現場檢查甘茶度大紅門銀泰百貨分店，發現其未有自制飲品操作規程、食品安全資訊公示欄人員健康證明未及時更新、操作間水果（檸檬、橙子、蘋果）未隔墻離地存放、食品原材料進貨臺帳記錄不完整、未能提供榨汁機消毒記錄等問題。

甘茶度大紅門銀泰百貨分店即時被責令停業整頓及予以立案調查，並從美團、餓了麼等外賣平台下架。

當局隨後安排對全市全部33間甘茶度分店展開監督檢查，大紅門銀泰百貨分店、華聯購物中心分店、天虹商場新奧分店、飄亮陽光廣場分被予以立案調查，責令立即停止線上線下經營活動。該4間分店均有未獲得許可從事飲品制售、有腐敗變質的食品原料、現場無法出示相關供應商資料紀錄、用於飲品制作的朱古力醬及稀奶油過期等問題。

當局表明，將會針對夏季旺季對全市經營項目為「自制飲品」的餐飲服務單位，加大監督檢查頻次和力度，同時展開抽樣檢測，全面排查食品安全隱患，防控食品安全風險。

（北京市市場監督管理局）