【想嘔！】變質水果照榨汁　內地知名連鎖奶茶店竟製「潲水奶茶」

內地知名連鎖奶茶店「甘茶度」有分店被揭發有嚴重衛生問題，用碰過垃圾的手徒手切水果、變質水果混合新鮮水果榨汁、溝水、放隔夜，甚至連店員都直言「白給我都不喝！」 甘茶度周五（5日）回應指已成立專項小組調查，相關分店即時停業關店。

有內地傳媒派出臥底記者，揭發店員使用爛芒果、發臭香蕉等變質發黑的水果作為奶茶原料榨汁，甚至連桌上的爛芒果汁都不放過。製作奶茶必備的攪拌器，會被店員隨手扔在堆放抹布和杯子的鋅盆，使用的時候亦不清洗，直接用來攪拌奶茶。

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臥底記者向店長詢問是否每一個變質的芒果都會用來榨汁時，店長就另外取出一個明顯品質較好的芒果，表明只要好壞芒果分平均，就能使變質芒果成為待榨的鮮果汁。雖然曾經有店員看不過眼，想偷偷為顧客換上品質較好的芒果，但店長發現後會加以制止。

臥底記者更發現，雪櫃每天都會剩下數十杯已切好的水果，部分價格較高的水果因為銷量低，甚至在冰箱裏存放多日。但店長堅持切好的水果只要放在雪櫃，存放多日都不會變壞。用來製作奶茶的原料亦是隔夜，紅茶及綠茶放在雪櫃，第二天繼續用。此外，所有的果汁都有溝水，甚至連清洗榨汁機的水都會加進果汁。

甘茶度發聲明回應事件。（微博）

事件曝光後甘茶度在官方微博上表示「震驚」，強調一直十分重視食品安全問題，向消費致歉，隨後更發通報，表明願意承擔一切法律責任及行政處罰，涉事的北京角門加盟店即時停業關店，全面徹查。

（綜合報道）