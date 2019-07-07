四川15歲女遭殺害埋屍　內媒揭44歲男疑犯曾姦殺一女強姦一女

7月6日（上周六），四川一名15歲女生證實遭殺害，一名44歲男子因有重大作案嫌疑被捕。 內媒揭發該名男子此前曾姦殺一名少女及強姦另一名少女，而且犯案手法相似。他在第二次入獄時獲四次減刑，半年前才出獄。

遇害的15歲女生今年就讀中二。（影片截圖）

7月6日四川宜賓市高縣警方的通報指，7月5日接獲報警，指15歲的蕭某失蹤，警方調查發現44歲的珙縣人陳某奎有重大作案嫌疑。經訊問，陳某奎交代其將蕭某殺害的犯罪事實。通報並未提及蕭某是否曾遭受性侵犯。

報道指，7月4日晚上蕭某並沒有回家，蕭某的父親蕭世全和妻子以為女兒跟好朋友一起玩耍，忘了回家，直至翌日蕭某的老師發現蕭某沒有上學，才揭發其已經失蹤。其後村民及民警展開搜索，發現蕭某的遺體被埋在一處竹林下。

報道又指，蕭世全認識疑犯陳某奎，兩家人住得不遠。蕭世全表示，7月4日中午，陳某奎突然到了蕭家，問蕭世全拿到工資沒有，又問他家裏有些甚麼人，蕭世全當時回答「只有女兒和我兩個」，之後陳某奎便離開了。蕭世全其後出門打牌，至當日下午四點多回家，看到陳某奎從屋後面過來，電動自行車就停在附近，當時陳某奎只說了一句「去那邊有點事情」，然後就急忙騎車走了。當時蕭世全以為女兒在家睡覺，沒進屋看她就出門幹活了。

30年前姦殺少女 12年前再犯強姦

當地其中一名村民指，大約30年前，其時才十四五歲的陳某奎第一次作案，一名年齡相約的鄰居女生遭陳某奎姦殺後，陳某奎把屍體抬到了樹林中。因其時陳某奎未滿18歲，所以雖涉強姦、殺人兩項重罪，但是未被判處極刑，陳某奎其後入獄約16年。

陳某奎大約在三十多歲時出獄，至2007年重施故技，強姦一名在學女生。當時受害人的嘴被蒙住，受害人被綁在竹林中。這名受害人後來掙脫繩索逃了出來。村民回憶稱，在女生失蹤當晚，陳某奎還假裝幫助尋找，村民看見女生時女生「滿身是血」。根據法律文書紀錄，陳某奎此次犯強姦罪，判處有期徒刑15年。

此後陳某奎先後四次獲得減刑，共減刑3年7個月，原因是陳某奎有悔改表現、積極參加勞動等，至本年年初陳某奎出獄回家。

（《紅星新聞》）