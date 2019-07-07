【九龍區大遊行】「港鐵」成微博熱搜後被撤　內地網民批「暴徒」

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（7日）首度於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。 內地傳媒對遊行一事普遍噤聲，僅報道港鐵宣布停止售賣今日中午至晚間的高鐵車票。不過，涉及遊行的話題仍得到不少內地網民討論，他們大多指責示威者，甚至稱之為「暴徒」；亦有人表示，不想再來香港。

有市民今日（7日）首度於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。（李澤彤攝）

+ 4 + 3 + 2

對於九龍區大遊行一事，內地傳媒普遍噤聲。《香港01》記者發現，官媒《人民日報》海外版和《觀察者網》雖然有報道港鐵宣布「停止出售今日中午至晚間高鐵車票」，但未提及九龍區大遊行，只說是「由於香港西九龍站及柯士甸站附近有大量人流，西九龍站實施客流管制。」

雖然內媒沒有報道，但九龍發生大型遊行示威一事仍能傳到內地網絡，網民大多加上「港鐵」標籤討論，話題甚至一度登上微博熱搜，但不久後就因不明原因被撤下。

網民大多批評示威者的行動，甚至斥之為「暴徒」、「背祖叛鄉」、「外國的狗」：

背祖叛鄉，以為做外國的狗就可以得到好處嗎？ 都已經影響公共交通了，還有臉說自己是合法集會，一群廢青暴民。 這樣作下去，香港很快成為罪犯的天堂了，到時候得改名叫臭港了！ 暴徒！

也有人說，香港已經沒有大陸好，不會再來：